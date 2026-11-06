Păun: Datoria României crește cu aproximativ 300.000 de lei pe minut

Datoria publică a României crește cu aproximativ 300.000 de lei pe minut, echivalentul a circa 60.000 de euro, în condițiile în care valoarea totală a acesteia a ajuns la 240 de miliarde de euro, a afirmat profesorul universitar Cristian Păun, într-o postare pe Facebook.

‘Datoria publică a României a ajuns la 240 de miliarde de euro. Ea are în spate ani buni de deficit imens în care statul s-a întins mai mult decât îi este plapuma, a finanțat la greu consumul, plătind pentru un stat ineficient, obez și resursofag. Din această datorie publică, jumătate este externă, ceea ce arată o dependență imensă și în creștere de cei din afara țării’, a scris Cristian Păun.

Acesta a atras atenția asupra ritmului în care crește datoria publică.

‘Datoria României crește astăzi cu aproximativ 300.000 de lei pe minut (circa 60.000 de euro pe minut). Vorbesc doar despre creștere, nu despre datoriile care sunt folosite pentru a le achita. Asta înseamnă cam 400 de milioane de lei pe zi’, a explicat profesorul universitar.

Referindu-se la povara datoriei publice asupra populației, Păun a arătat că aceasta a ajuns la aproximativ 12.000 de euro pentru fiecare român.

‘Povara financiară a acestei datorii publice, pe care o duce astăzi în spate fiecare român, a ajuns la circa 12.000 de euro. Asta înseamnă că fiecare familie cu doi adulți și doi copii are, astăzi, în spate o datorie de aproape 50.000 de euro. O familie cu doi adulți și doi copii, având venituri înjumătățite, deoarece acești copii au vreo 20 de ani. Mai mult, muncim cam 7 ani din 10 să ne plătim taxele către stat, iar doar 3 ani din 10 sunt efectiv pentru noi și familia noastră’, a susținut acesta.

Profesorul universitar a făcut referire și la cheltuielile cu dobânzile aferente datoriei publice.

‘Anul acesta estimăm că vom plăti circa 68 de miliarde doar la dobânzi. Asta înseamnă circa 700 de euro/an din buzunarul fiecărui român (incluzând și copiii noștri). Adică, vreo 3.000 de euro/an din bugetul fiecărei familii, cu 2 adulți și 2 copii. Din acest motiv trebuie să muncim 7 ani din 10 pentru taxe. Ca să plătim nu pentru educație și sănătate, ci pentru dobânzi’, a afirmat Păun.

În opinia sa, continuarea politicii deficitelor bugetare ridicate și a îndatorării reprezintă un risc major pentru România.

‘România este astăzi într-un mare impas. Dacă politicienii nu se trezesc și ne împing în continuare pe acest drum al deficitelor și al îndatorării, nu ajungem deloc bine. Falimentul ne bate la ușă. Creditorii ne bat la ușă’, a avertizat economistul.

Acesta a subliniat că statul se împrumută în prezent mai mult decât sectorul privat, în condițiile în care datoria publică a crescut accelerat în ultimii ani.

‘Deja, statul împrumută cu aproape 40% mai mult decât sectorul privat din România. În timp ce datoria sectorului privat a avut o evoluție relativ constantă în ultimii ani, cea publică a crescut exponențial. Cu siguranță, împrumuturile statului nu merg cu precădere către investiții, statul concurând tot mai mult cu sectorul privat pentru resurse de finanțare. O prostie!’, a susținut Cristian Păun.

Profesorul universitar consideră că reducerea deficitelor și realizarea reformelor sunt esențiale pentru stabilitatea finanțelor publice în perioada următoare.

‘Finanțele țării trebuie păzite cu strășnicie în perioada următoare. Trebuie apărate de politicieni iresponsabili, complet rupți de problemele imense generate de deficite și de datorii acumulate în mod iresponsabil. Este clar că, în anii următori, nu mai este loc nici de prea mult deficit, nici de prea multă datorie publică. Doar reformele ne mai pot salva. Mimarea lor nu ne scoate prea mult din acest impas! Unul extrem de periculos…’, a adăugat Cristian Păun.