Persoanele fizice pot accesa Programul ‘Rabla’ 2025 începând din 30 septembrie

Persoanele fizice se pot înscrie în Programul ‘Rabla’ din acest an începând cu data de 30 septembrie, a anunțat, joi, Administrația Fondului pentru Mediu (ANM), într-un comunicat de presă transmis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, sesiunea va rămâne deschisă până pe 25 noiembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat.

Suma alocată sesiunii de înscriere este 200 de milioane de lei, din care 80 de milioane de lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid, și 120 de milioane de lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice și autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

‘Programul Rabla Auto 2025 oferă persoanelor fizice posibilitatea de a accesa finanțare nerambursabilă pentru casarea autovehiculelor vechi, poluante, și achiziționarea de autovehicule noi, mai puțin poluante și mai eficiente energetic. Programul oferă o procedură simplificată și acces rapid la finanțare, solicitanții înscriindu-se direct în aplicația informatică disponibilă pe site-ul AFM, www.afm.ro’, se arată în comunicat.

Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului ‘Rabla’ din acest an, pentru persoanele fizice, este următoarea: 18.500 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; 10.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.