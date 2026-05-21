Nazare: Programul Rabla continuă în 2026, cu 100 milioane lei în plus față de valoarea inițială

Programul Rabla va continua în 2026, cu 100 milioane de lei în plus față de valoarea inițială a programului, propusă de Ministerul Mediului, a anunțat miercuri, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘Am majorat bugetul AFM pentru anul acesta, pentru ca mai mulți români să își poată schimba mașinile vechi și să susținem în același timp economia. Am avizat bugetul Administrației Fondului pentru Mediu pentru 2026, cu o alocare în plus de 100 de milioane de lei pentru programul Rabla față de bugetul inițial. Bugetul AFM acomodează atât programele aflate deja în derulare, cât și finanțări noi pentru investiții publice și proiecte cu impact direct: Rabla Clasic și Rabla Plus, panouri fotovoltaice, eficiență energetică în clădiri, stații de încărcare, iluminat public eficient, reciclare, apă, canalizare și gestionarea deșeurilor’, a scris acesta, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a precizat că pentru Rabla alocarea a fost majorată deoarece programul are efect direct pentru oameni, pentru piața auto și pentru economie, în condițiile în care susține înlocuirea mașinilor vechi, stimulează achizițiile și menține un flux de finanțare predictibil pentru un sector important.

‘În același timp, bugetul include finanțări pentru proiecte preluate din PNRR și investiții în infrastructură locală, centre de colectare, insule ecologice digitalizate și capacități de reciclare. Este o decizie de buget responsabilă în contextul actual: menținem și susținem programele care funcționează, finanțăm investiții concrete și direcționăm resursele acolo unde pot produce efecte concrete în economie și pentru populație’, a adăugat Alexandru Nazare.