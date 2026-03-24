Piața auto din România a înregistrat în luna februarie cel mai puternic declin din Europa

Înmatriculările de autoturisme noi în Europa au crescut în ritm anual în februarie, după un declin înregistrat luna precedentă, pe fondul cererii susținute pentru vehicule electrice (EV), arată datele publicate marți de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite Reuters.

Asociația a informat că 979.321 autoturisme au fost înmatriculate în februarie în Uniunea Europeană, Marea Britanie și țările EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția), în creștere cu 1,7% comparativ cu perioada similară din 2025. Piața auto din Uniunea Europeană a înregistrat un avans anual de 1,4%, până la 865.437 de autoturisme.

Piața auto din România a înregistrat un declin de 24,3% în ritm anual, în condițiile în care în februarie au fost înmatriculate doar 8.985 de autoturisme, comparativ cu 11.850 unități în perioada similară a anului trecut.

În funcție de motorizare, două treimi din vehiculele vândute în Europa sunt electrificate, acestea fiind mașini electrice pe baterii, hibride plug-in sau hibride.

Uniunea Europeană și Marea Britanie au revenit asupra reglementărilor privind reducerea emisiilor de CO2, după presiunile din partea producătorilor auto interni, care nu reușesc să obțină profit în timp ce contracarează concurența rivalilor din China. Dar vânzările de mașini electrice pe baterii și hibride plug-in sunt în creștere semnificativă în Europa datorită noilor modele mai ieftine lansate pe piață și a politicilor naționale de încurajare a adoptării EV.

Pe principalele piețe europene s-au înregistrat creșteri ale vânzărilor în Italia (14%), Spania (7,5%), Marea Britanie (7,2%) și Germania (6,4%) și un declin de 14,7% în Franța.

În sectorul auto european sunt 13,6 milioane de angajați, iar 8,1% din totalul locurilor de muncă din industria UE sunt în sectorul auto.

De asemenea, în primele două luni din acest an, înmatriculările de autoturisme noi în Europa (UE plus Marea Britanie și țările EFTA) au scăzut în ritm anual cu 1%. Un număr de 1,94 milioane autoturisme au fost înmatriculate în perioada ianuarie – februarie 2026 în Europa, comparativ cu 1,95 milioane unități în primele două luni din 2025.

Piața auto din România a înregistrat cel mai semnificativ declin din Europa, de 28,9%, în condițiile în care în perioada ianuarie – februarie 2026 au fost înmatriculate doar 16.982 autoturisme, comparativ cu 23.77 unități în perioada similară a anului trecut.

Pe principalele piețe europene, majorarea vânzărilor în Italia (10,2%), Marea Britanie (4,8%) și Spania (4,6%) nu a compensat declinul din Franța (11,1%) și Germania (1,4%).

Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) îi reprezintă pe cei 16 mari constructori auto din Europa și este cel mai important grup de lobby al industriei auto europene.