Piața hotelieră din România a înregistrat anul trecut un record de 25 de milioane de nopți de cazare

Piața hotelieră din România se află într-o perioadă de creștere accelerată, atingând în 2024 un record de peste 25 de milioane de nopți de cazare, cel mai mare nivel din ultimii 30 de ani, susținut de un număr tot mai mare de turiști străini și de o cerere ridicată pentru hoteluri moderne, potrivit raportului anual publicat de Colliers.

Conform sursei citate, vizibilitatea internațională a României este în creștere, iar aderarea la Schengen în 2025 ar putea impulsiona și mai mult fluxul de turiști, sprijinind dezvoltarea industriei. În paralel, investițiile semnificative în noi hoteluri și interesul tot mai mare al brandurilor internaționale consolidează poziția României de piață cu potențial ridicat, pregătită pentru o creștere sustenabilă pe termen lung, precizează sursa citată.

‘România se numără printre țările cu performanțe bune ale sectorului turistic din Europa în ultimii ani, cu un număr de nopți de cazare cu 4% peste nivelul pre-pandemic, depășind media UE, care a crescut sub 2% în aceeași perioadă’, arată analiza.

Potrivit cercetării, această evoluție se datorează în mare parte turiștilor români și sectorului de agrement, întrucât numărul turiștilor străini, chiar dacă într-un avans puternic în 2024, rămâne sub vârfurile istorice dinaintea pandemiei.

‘România se aliniază treptat piețelor turistice mai dezvoltate, cu un număr record de peste 25 de milioane de nopți petrecute în hoteluri în 2024, în creștere cu 6% față de anul precedent. Avansul a fost mai puternic în rândul turiștilor străini (+13%), în timp ce turismul intern a crescut cu 5%. Deși România câștigă tot mai multă vizibilitate pe plan internațional, iar aderarea la Schengen ar putea atrage un număr mai mare de vizitatori, turismul de afaceri încă nu și-a revenit complet. Numărul nopților petrecute de străinii care călătoresc preponderent în scop de business rămâne cu aproape 3% sub nivelurile maxime atinse în perioada 2018-2019. Traficul aerian a crescut cu 5%, iar ieșirile de valută pentru călătorii au atins un nivel record, semn că tot mai mulți români își petrec vacanțele în afara țării’, a afirmat Raluca Buciuc, Director, Partner of Valuation360 și Advisory Services la Colliers, citată în comunicat.

În ultimul deceniu, România a înregistrat o creștere semnificativă a cheltuielilor turistice. Potrivit Eurostat, în 2023, un călător aflat în România în scop de afaceri a cheltuit, în medie, 333 euro per călătorie, unul dintre cele mai scăzute niveluri din Uniunea Europeană. Această sumă este considerabil mai mică decât în Ungaria (562 euro) și Polonia (488 euro).

Cu toate acestea, România se remarcă prin a treia cea mai rapidă creștere din UE la acest indicator. Între 2013 și 2023, cheltuielile per călătorie de afaceri au crescut cu 134%, depășind cu mult media europeană de 31%.

Potrivit raportului anual publicat de Colliers, care a analizat hoteluri de 4 și 5 stele din București afiliate brandurilor cu renume, tariful mediu zilnic (ADR) a depășit nivelurile din 2019, ajungând la peste 140 de euro pe noapte, în creștere cu 21% în valută și 27% în lei. Comparativ cu anul trecut, ADR-ul a crescut cu 8%, poziționând Bucureștiul peste capitale precum Varșovia, Budapesta și Viena ca dinamică, potrivit datelor Smith Travel Research (STR).

De asemenea, venitul per cameră disponibilă (RevPAR) a crescut cu 10% față de perioada pre-pandemie, semn că piața hotelieră din București continuă creșterea, peste nivelul pre-pandemic. Totuși, turismul de afaceri nu s-a recuperat complet, așa cum reiese din gradul mediu de ocupare, care s-a menținut sub 70% în primele 10 luni din 2024. Deși este mult peste nivelul de sub 50% din 2020-2021, încă nu a atins vârful de 78% din 2018-2019. Aceste cifre subliniază și discrepanța dintre turismul de agrement și cel de afaceri, care are o componentă foarte importantă în București, menționează sursa citată.

‘Expansiunea rapidă a turismului, susținută în principal de călătoriile de agrement și de o revenire treptată a turismului de afaceri, alături de numărul limitat de hoteluri, transformă România într-o destinație tot mai atractivă pentru investiții. În 2024, pe piață au fost adăugate peste 400 de camere în hoteluri internaționale, inclusiv primul hotel de 5 stele Swissotel din Poiana Brașov (64 de camere, cu planuri de extindere). Pentru 2025-2026, sunt anunțate aproximativ 15 noi hoteluri, care vor adăuga peste 2.000 de camere. Majoritatea vor aparține brandurilor consacrate, precum Marriott, Hilton și Accor, însă și noi lanțuri hoteliere, precum Ascott Hotels (The Crest Collection) și Corinthia, vor intra pe piața din București cu proiecte noi’, a adăugat Raluca Buciuc.

Ea a subliniat că această evoluție confirmă potențialul mare de creștere al pieței hoteliere din România, care continuă să atragă noi investitori și operatori internaționali.

‘Deși mai puțin dezvoltată decât alte piețe din regiune, România are toate șansele să își consolideze poziția ca o destinație emergentă în Europa Centrală și de Est, cu perspective promițătoare pentru o creștere susținută, dacă economia rămâne stabilă. La nivel european, turismul de agrement a fost principalul motor al creșterii, cu diferențe semnificative între nord și sud. Potrivit datelor Smith Travel Research (STR), Italia, Spania și Grecia au înregistrat cele mai mari creșteri ale tarifului mediu zilnic (ADR – average daily rate) și ale gradului de ocupare, în timp ce Germania și țările nordice au avut evoluții mai temperate. Europa Centrală și de Est se află între aceste două extreme, menținând un ritm de creștere moderat. Pe categorii, adaugă consultanții Colliers, hotelurile de lux și premium continuă să se extindă, în timp ce sectorul mass market rămâne stabil’, mai arată analiza.