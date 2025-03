Piața neagră a țigaretelor a crescut în ianuarie 2025 până la 10,1% din totalul consumului, comparativ cu 9,1% în noiembrie 2024, arată o analiză a Novel Research remisă miercuri AGERPRES.

Conform sursei citate, nivelul din ianuarie depășește media anuală din 2024, de 9%, cea mai ridicată din ultimii patru ani.

‘Pentru prima dată, regiunea cea mai afectată de comerțul ilegal este vestul țării, cu 14,8% în ianuarie 2025, în creștere cu 3,5 p.p. comparativ cu noiembrie 2024. Până acum, în zona de nord-est se înregistra cel mai ridicat nivel al contrabandei, regiune în care piața neagră scade accentuat în ianuarie 2025, cu 5,8 p.p. până la 12,3%. Creșteri semnificative se înregistrează în sud, cu 7,6 p.p. până la 11,5% și în centru, cu 3,6 p.p. până la 3,6%. Din punct de vedere al provenienței produselor de pe piața neagră, cea mai mare pondere o dețin Duty Free (35,2%) și Bulgaria cu 32%. Moldova scade semnificativ ca sursă, cu 13,1 p.p. până la 10,5%’, a declarat Marian Marcu, director general Novel Research, citat în comunicat.

La rândul său, Ileana Dumitru, director pentru Afaceri Externe al Ariei Europa de Sud Est, BAT, a subliniat că un cadru fiscal predictibil și echilibrat este esențial pentru a descuraja economia subterană și a oferi venituri stabile pe termen lung, iar combaterea traficului ilicit cu bunuri trebuie să rămână o prioritate a autorităților, pe măsura riscurilor acestui fenomen pentru securitate și economie.

‘Tendința de creștere a pieței ilicite cu produse din tutun continuă și la începutul anului 2025, cu schimbări în ceea ce privește sursele de proveniență: produsele Duty Free și cele din Bulgaria predomină piața ilicită, în contextul în care România aplică cele mai mari taxe pentru produse din tutun din Uniunea Europeană raportat la veniturile populației și puterea de cumpărare și, fiind în vecinătatea unor țări cu produse mai ieftine, este atât o țară de tranzit, cât și o destinație pentru produse ilicite. Nivelul de 10,1% al contrabandei cu tutun din totalul pieței legale, un record pentru ultimii patru ani, reflectă acceptabilitatea socială a produselor ilicite, dar și interesul crescut al rețelelor infracționale, care urmăresc proximitatea față de cele mai profitabile piețe, inclusiv prin procese de producție în fabrici clandestine. Un cadru fiscal predictibil și echilibrat este esențial pentru a descuraja economia subterană și a oferi venituri stabile pe termen lung, iar combaterea traficului ilicit cu bunuri trebuie să rămână o prioritate a autorităților, pe măsura riscurilor acestui fenomen pentru securitate și economie’, a declarat Ileana Dumitru, director pentru Afaceri Externe al Ariei Europa de Sud Est, BAT.

Pe de altă parte, Antonio Vencesla, director Corporate Affairs & Communications JTI România, Moldova și Bulgaria, a subliniat că, la începutul unui an electoral, studiul Novel înregistrează o creștere a contrabandei cu un un punct procentual, iar la nivel regional e notată o premieră – vestul țării devine cel mai afectat de piața neagră.

‘Schimbările neașteptate par să fie cuvintele de ordine în această perioadă, ceea ce înseamnă că România are cu atât mai mult nevoie de factori de stabilitate. Astfel, este necesar ca veniturile bugetare să fie securizate, printr-o politică fiscală coerentă, iar autoritățile de aplicare a legii să continue să deruleze eforturi susținute. JTI va fi și pe viitor un partener de încredere, prin campaniile publice și sprijinul acordat echipelor mobile canine – peste 60 de câini instruiți pentru depistarea țigaretelor, drogurilor, muniției și numerarului sunt active în puncte vamale din toată țara’, a precizat Antonio Vencesla, director Corporate Affairs & Communications JTI România, Moldova și Bulgaria.

Roxana Pîntea, director External Affairs, Philip Morris România, speră că această creștere din ianuarie, care duce contrabanda peste nivelul mediu din Uniunea Europeană, să fie singulară și să nu vedem și în lunile care urmează noi majorări ale comerțului ilegal.

‘Așa cum arată studiul Novel, cea mai mare creștere a pieței negre este înregistrată în regiunea sud, evoluție generată de diferența nivelului accizei între țara noastră și Bulgaria, cauzată cel mai probabil de aderarea României la spațiul Schengen. Sperăm ca această creștere din ianuarie, care duce contrabanda peste nivelul mediu din Uniunea Europeană, să fie singulară și să nu vedem și în lunile care urmează noi majorări ale comerțului ilegal. Pentru aceasta, sunt necesare anumite condiții, pe care autoritățile cu putere de decizie asupra unui sector economic care contribuie cu peste 45% din veniturile bugetare provenite din accize le pot îndeplini. Este vorba despre un mediu de afaceri echitabil, un cadru fiscal predictibil pe termen mediu și lung, precum și de asigurarea stabilității legislative’, a spus Roxana Pîntea.

Pe de altă parte, Marcel Simion Mutescu, președintele Autorității Vamale Române (AVR), susține că diminuarea traficului ilegal cu țigarete la frontiera cu Republica Moldova este un rezultat așteptat ca urmare a implementării de către Autoritatea Vamală Română a proiectului de securizare a frontierei externe prin dotarea cu echipamente de scanat.

‘Rezultatele studiului confirmă și evaluările efectuate la nivelul autorității vamale, pe baza informațiilor disponibile precum și a constatărilor echipelor operative. Diminuarea traficului ilegal cu țigarete la frontiera cu Republica Moldova este un rezultat așteptat ca urmare a implementării de către Autoritatea Vamală Română a proiectului de securizare a frontierei externe prin dotarea cu echipamente de scanat. Am pus în funcțiune anul trecut 4 echipamente de scanat, 3 pe frontiera cu Republica Moldova și unul pe frontiera cu Ucraina, iar în acest an vom mai pune în funcțiune cel puțin 8 echipamente, inclusiv la frontiera cu Serbia și în Portul Constanța. Ne preocupă totodată creșterea traficului ilegal pe frontiera de sud, cu Bulgaria. Astfel, în condițiile accederii depline la Spațiul Schengen, am operaționalizat de la finalul anului trecut mai multe structuri de echipe mobile, inclusiv sistemul de monitorizare e-sigiliu, cu ajutorul cărora vom asigura, pe baza analizei de risc, monitorizarea traficului de mărfuri și bunuri, precum și controale operative asupra mijloacelor de transport aflate în trafic, în scopul verificării respectării prevederilor vamale și fiscale’, a menționat Marcel Simion Mutescu.

Potrivit acestuia, prin aceste măsuri, Autoritatea Vamală Română își urmează angajamentul permanent în combaterea activităților ilegale care afectează bugetul de stat și în asigurarea respectării legislației vamale și fiscale.

Inspectorul general al Poliției de Frontieră, chestor de poliție Cornel-Laurian Stoica, susține că Poliția de Frontieră s-a aflat și în aceste an în prima linie la granițele țării, în vederea combaterii traficului ilegal cu produse din tutun.

‘Pe parcursul anului 2024, Poliția de Frontieră Română a reușit din nou, ca și în anii precedenți, să obțină rezultate excelente. Astfel, anul trecut au fost confiscate 2,8 milioane de pachete de țigări în valoare aproximativă de 60 milioane de lei. În perioada menționată, au mai fost confiscate peste 13.900 kg de tutun vrac și aproximativ 1.300 kg tutun narghilea. Vom continua să derulăm acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu produse din tutun, în parteneriat cu instituțiile abilitate și mediul privat onest, acțiuni care avem convingerea că se vor reflecta și în scădererea pieței negre la un nivel de sub 10%’, a precizat Cornel-Laurian Stoica.

Companiile de tutun, aflate în categoria mari contribuabili, virează anual la bugetul statului circa 22 miliarde de lei, reprezentând accize, TVA și alte taxe și contribuții, precizează sursa citată.