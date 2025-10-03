Nazare: Contrabanda, o problemă majoră pentru economia națională

Contrabanda reprezintă o problemă majoră pentru economia națională, ce afectează colectarea de venituri la bugetul statului și distorsionează piața concurențială, susține ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘Traficul ilicit de mărfuri alimentează economia subterană și generează pierderi majore la buget prin neplata taxelor, afectând în același timp afacerile actorilor economici legitimi și reducând resursele publice necesare investițiilor și serviciilor esențiale’, a scris ministrul, joi, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a avut discuții pe tema combaterii evaziunii fiscale, contrabandei și traficului ilegal la frontieră împreună cu vicepremierul și ministrul de Interne Cătălin Predoiu.

‘Am ajuns împreună la concluzia că un efort strategic coordonat cu vecinii bulgari este mai eficient și benefic ambelor țări. În acest context, am extins discuțiile cu Daniel Mitov, ministrul Afacerilor Interne al Bulgariei. Acesta și-a exprimat acordul de a fi parte din această cooperare extinsă, pentru a combate contrabanda și alte activități ilegale de la frontiera de sud a țării – una dintre granițele preferate ale rețelelor de trafic ilicit’, a menționat Nazare.

Șeful de la Finanțe a anunțat că în perioada următoare va fi format un grup de lucru mixt româno-bulgar, format din specialiști din instituții-cheie din ambele țări, care se ocupă în mod direct de combaterea evaziunii și a traficului ilegal.

‘Vizăm împreună un mod de lucru mai eficient și cu activitate mai bine țintită, care să genereze rezultate concrete. Să facem schimb de informații, să acționăm coordonat și să protejăm mai bine atât frontierele, cât și economia și cetățenii’, a punctat Alexandru Nazare.