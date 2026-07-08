Pîslaru dispune verificări săptămânale în centrele unde au fost relocate persoanele vulnerabile din județul Bihor

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a dispus ca inspectorii sociali să monitorizeze și să verifice săptămânal situația persoanelor din județul Bihor relocate în 76 de centre sociale din 20 de județe.

‘În calitate de ministru interimar, am dispus ca inspectorii sociali să monitorizeze și să verifice săptămânal situația oamenilor aflați în centrele rezidențiale și serviciile sociale din cele 20 de județe. Totodată, am solicitat colaborarea cu Inspectoratul General al Poliției Române pentru datele de identificare a celor 11 persoane care nu dețin CNP (documente de identitate)’, a scris luni seara, pe Facebook, Dragoș Pîslaru.

El a reiterat că Guvernul urmează să adopte o hotărâre prin care vor fi alocate fonduri din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, astfel încât standardul de cost pentru toate persoanele preluate să fie acoperit până la sfârșitul anului.

‘După cum am comunicat deja în spațiul public, Guvernul va adopta o hotărâre prin care vor fi alocate resurse financiare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, astfel încât standardul de cost pentru toate persoanele preluate să fie acoperit până la sfârșitul anului.

Măsura va permite furnizorilor de servicii sociale asigurarea îngrijirii și sprijinul necesare tuturor beneficiarilor, fără întreruperi și fără presiuni suplimentare asupra bugetelor locale. Așa cum este firesc, voi reveni cu informări noi pe acest subiect. Prioritatea mea și a Ministerului este ca fiecare persoană relocată să beneficieze de protecția, îngrijirea și sprijinul de care are nevoie’, a adăugat ministrul interimar al Muncii.

Inspectorii sociali ai AJPIS au verificat, în perioada 6-7 iulie 2026, situația persoanelor relocate din județul Bihor, aflate în centre sociale din 20 de județe, unde au fost întocmite fișe de consiliere pentru fiecare beneficiar.

Verificările în teren au vizat persoanele relocate în 76 de servicii sociale din județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Gorj, Giurgiu, Hunedoara, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Satu Mare, Sibiu, Timiș, Vâlcea și Vrancea.

Datele centralizate arată că 171 de persoane dețin acte de identitate, în unele cazuri expirate, iar pentru alte 159 de persoane au fost începute demersuri pentru emiterea documentelor sau stabilirea identității.

Dintre persoanele relocate în centre rezidențiale și servicii sociale, 125 de persoane dețin certificate de încadrare în grad de handicap, 121 figurează cu venituri sau au declarat venituri, iar 18 persoane au declarat că dețin o locuință. De asemenea, 165 de persoane au declarat că au rude.

Potrivit datelor AJPIS, în centrele rezidențiale și serviciile sociale se află 125 de femei și 268 de bărbați. Șase persoane au vârsta de până la 40 de ani, 131 au între 40 și 65 de ani, 28 au peste 80 de ani, iar pentru 19 persoane nu există date privind vârsta.

În cazul persoanelor internate în unități medicale, șase au vârste cuprinse între 40 și 65 de ani, șapte între 65 și 80 de ani, iar două persoane au peste 80 de ani. Dintre cei internați, trei sunt femei și 12 sunt bărbați.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) a prezentat marți situația actualizată a celor 409 persoane vulnerabile identificate în urma perchezițiilor desfășurate în județul Bihor și relocate în centre sociale și unități medicale din țară. Dintre acestea, 394 de persoane au fost transferate în 76 de servicii sociale din 20 de județe, iar alte 15 persoane se află în unități medicale. Un bărbat relocat în județul Mureș a decedat în cursul zilei de luni.

Cele mai multe persoane au fost relocate în județul Alba, unde se află 60 de beneficiari, urmat de Satu Mare, cu 56 de persoane, Sibiu – 42, Arad – 38, Cluj – 36 și Botoșani – 31. În celelalte județe, numărul persoanelor relocate este mai redus: Vâlcea – 29, Mehedinți – 17, Bistrița-Năsăud – 15, Mureș – 13, Bihor și Neamț – câte 10, Hunedoara – 9, Vrancea – 7, Giurgiu – 5, Olt – 5, Timiș – 4, Brașov – 3, Gorj – 2 și Caraș-Severin – o persoană.