Pîslaru: În ultimele 6 luni, banii europeni au început să ajungă în economie de 5 ori mai rapid

Banii europeni au început, în ultimele șase luni, să ajungă în economie de cinci ori mai rapid și au fost puse în mișcare mecanisme ce păreau încremenite, potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

‘Datele de la 31 decembrie arată că, atunci când muncim profesionist, câteva luni pot recupera câțiva ani. Cifrele nu au orgolii, dar spun un adevăr necesar: am reușit să punem în mișcare mecanisme care păreau încremenite. În ultimele 6 luni, banii europeni au început să ajungă în economie de 5 ori mai rapid’, a scris ministrul, luni, pe pagina sa de Facebook.

Acesta a subliniat că, în ceea ce privește partea de coeziune, analiza comparativă a datelor evidențiază ‘o accelerare masivă și fără precedent’ a procesului de absorbție în ultimele 6 luni, comparativ cu întreaga perioadă de la începutul exercițiului financiar 2021-2027 (1 ianuarie 2021 – 23 iunie 2025). La rata de absorbție curentă (sume solicitate Comisiei Europene) performanța ‘este și mai remarcabilă’, de la 3 miliarde (9,91%) ajungându-se la 6,3 miliarde (20,4%), ceea ce înseamnă o dublare a absorbției în ultimele 6 luni.

‘Pentru sceptici, chiar și la rata de absorbție efectivă (rambursări de la Comisia Europeană) am găsit 2,9 miliarde adică 9,41% (acumulată în 4 ani și jumătate) și am reușit să o ducem la 5,2 miliarde adică 16,6% în doar 6 luni. Adică 2,3 miliarde euro intrați în conturile statului în această perioadă’, a precizat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Conform datelor publicate de acesta, în perioada ianuarie 2021 – iunie 2025 (54 luni) s-au plătit, în medie, 86,6 milioane euro pe lună, iar în perioada iunie 2025 – decembrie 2025 (6 luni) ritmul a crescut la 456,2 milioane euro pe lună.

De asemenea, capacitatea de a aduce banii înapoi în bugetul de stat a crescut exponențial, în perioada anterioară media fiind de aproximativ 54 milioane euro pe lună, iar în mandatul actual a sărit la 374 milioane euro pe lună, ceea ce înseamnă că ritmul de rambursare a crescut de aproape 7 ori.

‘Deși reprezintă doar 10% din timpul scurs de la începutul programului 2021-2027, ultimele 6 luni au contribuit decisiv la rezultatele totale ale României: 37% din toate plățile făcute în acest exercițiu financiar (2021-2027) au fost realizate în ultimele 6 luni de mandat; 43% din totalul rambursărilor de la Comisia Europeană pentru perioada 2021-2027 au fost încasate în acest interval scurt. În doar jumătate de an, s-a reușit realizarea a peste o treime din tot ce s-a făcut în precedenții 4 ani și jumătate. Ritmul mediu lunar de absorbție a crescut de peste 5 ori față de perioada 2021 – iunie 2025. Fondurile europene sunt singura noastră șansă reală de a compensa deficitul bugetar și de a repara efectele gestiunii populiste a banilor naționali din trecut. Ținta 2026: vom lansa toate apelurile rămase. Obiectivul este de peste 5 miliarde euro atrași doar pe coeziune anul acesta. Nu va exista o întrerupere abruptă; pregătim deja continuitatea pentru programarea 2028-2034 printr-un plan de țară coerent. Suntem deja actor activ în negocierile de la Bruxelles pe noul cadru financiar multianual și vom maximiza interesul României de a atrage peste 60 miliarde de euro bani nerambursabili’, a explicat Dragoș Pîslaru.

În ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliență, ministrul a semnalat că în iunie 2025 acesta era într-un punct critic. Negocierile cu Comisia Europeană erau blocate, era o cerere de plată suspendată și ‘o bulibășeală totală’ în implementare, cu o supracontractare ‘fără număr’ și culminând cu lipsă totală de transparență și de instrumente de management care să țină lucrurile sub control.

‘În ultimele 6 luni (…) am absorbit o treime din tot ce s-a încasat prin PNRR din 2021 până în prezent. La 30.06.2025 execuția era de 6,8 miliarde euro. La 31.12.2025 execuția a ajuns la 9,7 miliarde euro, cu 3 miliarde de euro mai mult, absorbiți doar în guvernarea Bolojan. Am renegociat PNRR și l-am pus pe un făgaș responsabil pentru a maximiza absorbția. Am pus totul în transparență prin Tabloul de bord PNRR. Toate cele peste 20.000 de proiecte aflate în implementare pot fi urmărite de toată societatea. Am împins reforme importante, pe care le vom finaliza în 2026. Am depus Cererea de Plată nr. 4 în valoare de 2,62 miliarde euro. (…) 2026 este Anul PNRR: Avem o țintă ambițioasă de 10 miliarde euro pentru acest an’, a punctat ministrul.

El a adăugat că ținta pentru 2026 este dublarea maximului istoric de atragere a fondurilor europene, minimum 15 miliarde de euro care să ajungă în investiții cheie în spitale, școli, autostrăzi, infrastructură locală și competitivitate economică.