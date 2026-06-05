Pîslaru: România are nevoie de un guvern. Nu cred că un executiv tehnocrat este cea mai bună soluție

România are nevoie de un guvern, iar formula unui executiv tehnocrat nu reprezintă neapărat cea mai bună soluție pentru țară, a declarat joi ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoș Pîslaru.

‘Cred că România are nevoie de un guvern. Opinia mea cu privire la guvernul tehnocrat nu este un secret. Trecând în 2016 printr-o astfel de experiență, consider că nu este neapărat cea mai bună soluție pentru România’, a afirmat Pîslaru, potrivit Digi24.

El a precizat că îl consideră pe Eugen Tomac o persoană profesionistă și responsabilă, care își asumă o eventuală misiune de formare a unui guvern din necesitatea de a asigura funcționarea executivului.

‘Cred că este o persoană profesionistă, responsabilă și care cumva își asumă acest mandat nu din dorința de a fi dumnealui prim-ministru, ci pentru că e nevoie să avem un guvern’, a spus ministrul.

Pîslaru a subliniat însă că va fi important de văzut care va fi structura viitorului executiv și ce susținere politică va avea acesta.

Potrivit ministrului, orice decizie privind continuarea activității sale la nivel guvernamental va depinde de poziția Partidului Național Liberal și de discuțiile pe care le va avea cu premierul Ilie Bolojan.

‘Orice decizie a mea legată de continuarea activității în zona aceasta guvernamentală va fi strict după ce voi vedea poziția Partidului Național Liberal față de acest guvern și mai ales în consultarea pe care o să am cu prim-ministrul Ilie Bolojan’, a declarat acesta.

Ministrul interimar al Muncii a afirmat, de asemenea, că un guvern ar trebui să aibă câte un ministru pentru fiecare portofoliu și a descris actuala sa activitate, în care gestionează simultan mai multe responsabilități, drept una extrem de dificilă.

‘Practic, încerc să duc un proiect foarte complicat, în paralel cu o activitate destul de frenetică pe care o am pe zona de PNRR și fonduri europene’, a spus Pîslaru.

El a reiterat că nu va accepta o eventuală continuare în funcție fără sprijinul explicit al PNL și fără susținerea premierului.

‘Dacă nu va exista un sprijin al Partidului Național Liberal pentru acest guvern, dacă nu va exista într-un mod explicit o dorință din partea prim-ministrului, președintelui Partidului Național Liberal, pentru ca să-mi continui în vreun fel activitatea, nu o voi face’, a afirmat ministrul.

În ceea ce privește șansele constituirii unei majorități parlamentare pentru un astfel de guvern, Dragoș Pîslaru a evitat să facă speculații.

‘În acest moment nu aș putea specula. Cred că domnul Tomac face un lucru care, în condițiile date, este de apreciat, că își asumă o astfel de construcție. Nu este deloc ușor’, a mai spus ministrul interimar al Muncii.