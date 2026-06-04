Pîslaru: Toate atacurile la adresa proiectului privind legea salarizării unitare sunt absolut iresponsabile

Toate atacurile la adresa proiectului privind legea salarizării unitare, pe ideea că exista o versiune mai bună, sunt absolut iresponsabile iar acum este foarte important să avem o lege cu o creștere predictibilă, cu un sistem mai corect, care să ajute zonele mai dezechilibrate, să protejăm veniturile în plată și să legăm majorările de creșterea economică și de productivitatea administrației, consideră ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

‘Dacă ești responsabil și ții la țara asta și la români, nu poți să promiți tuturor creșteri mari imediate și simultan, asta ar fi exact politica iresponsabilă care ne-a adus în situația fiscală dificilă de astăzi. Și culmea e că din această zonă de iresponsabilitate vin și critici astăzi, deși proiectul acestei legi a fost creat de către PSD și a fost ținut de toți miniștrii, ulterior, în zona PSD. Deci, orice critică legată de acest proiect, că îl avem târziu, că de ce acum, nu corespunde cu ceea ce am propus noi, ce am lăsat prin ministere. Astea sunt niște lucruri absolut iresponsabile’, a spus Pîslaru miercuri, într-o conferință de presă.

El a arătat că fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a transmis Comisiei Europene o versiune de proiect în ziua de vineri, 24 aprilie, atunci când PSD a decis plecarea de la guvernare.

‘S-a spus că varianta care a fost lăsată în minister era o variantă mai bună pe niște lucruri, cu spor de doctorat, cu indemnizație de dirigenție și altele. Vreau să clarific și aici lucrurile, pentru că mi se pare că adevărul este cel mai bun catarsis pentru toată lumea. Pe data de 24 aprilie, la ora 12:25, domnul ministru Manole, fostul meu coleg, transmite către Comisia Europeană o versiune de proiect. Asta era vineri. Este singurul proiect pe care îl trimite ministerul către Comisia Europeană și repet, se întâmpla vineri la 12:25. Este și un proiect care a fost transmis mai apoi cu, atenție, niște mici modificări față de varianta de la Comisie, adică cu ‘galben’, sporul de doctorat. Lucrurile astea se întâmplau într-o zi de vineri, când prim-ministrul ceruse să vadă, să dea proiectul să circule la viceprim-miniștri, ca să putem obține un acord pe el. În cursul zilei s-a decis plecarea de la guvernare a PSD și peste week-end au fost niște modificări pe care domnul ministru și domnul secretar de stat le-au făcut la proiect, în care au discutat telefonic sau în alt fel și au adăugat niște modificări acolo, care fac parte dintr-un proiect pe care mi l-au lăsat în print, în trei exemplare la birou. Acel proiect nu era un proiect trecut prin filtrul echipei tehnice de la Banca Mondială și nu era proiectul pe care îl trimisese Comisiei Europene’, a subliniat Pîslaru.

În context, el a reafirmat că a existat o singură versiune făcută public.

‘Ca să clarificăm această dezbatere cu privire la versiuni, există o singură versiune făcută public, chestii scoase pe surse, astea nu sunt versiuni, chestii lăsate în birou, lucrate peste weekend, fără echipa tehnică care să analizeze lucrurile. Nu sunt versiuni. Resping orice fel de chestii pe care le croșetez peste weekend, fără echipele tehnice care să poată să valideze respectivele lucruri. Ca să fiu și mai explicit, sunt convins că partea acestui acord politic a fost și înțelegerea că plecăm de la versiunea care a fost dată Comisiei Europene și adăugăm și îmbunătățim lucrurile’, a mai spus sursa citată.

Ministrul interimar al Muncii a precizat că sistemul a acumulat atât de multe nedreptăți încât orice încercare de reașezare a sa creează tensiuni. În opinia sa, legea salarizării unitare trebuie să aducă un sistem mai corect, care să ajute zonele mai dezechilibrate și care să lege majorările de creșterea economică și de productivitate administrației.

‘Este foarte important să avem o lege de salarizare unitară, cu o creștere predictibilă, cu un sistem mai corect, care să ajute zonele mai dezechilibrate să-și revină într-o grilă unitară, să protejăm veniturile în plată și să legăm creșterile, și asta am mai tot spus-o, de creșterea economică și de productivitatea administrației, prin legarea de masa salarială. Știu că există nemulțumiri. Știu că fiecare familie ocupațională are argumente. Știu că fiecare sector consideră că a fost nedreptățit în trecut și li s-au promis lucruri, inclusiv prin fosta lege, care nu au fost niciodată puse în practică și de multe ori fiecare dintre acești oameni care dau aceste argumente au dreptate. Asta este problema. Sistemul a acumulat atât de multe nedreptăți încât orice încercare de reașezare a sa creează tensiuni’, a afirmat Dragoș Pîslaru.