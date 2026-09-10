Platformele cripto au pierdut peste 3,63 miliarde de dolari în atacuri cibernetice

Platformele de criptomonede au pierdut peste 3,63 miliarde de dolari în urma atacurilor cibernetice şi furturilor de chei de acces între ianuarie 2025 şi iulie 2026, deşi o mare parte dintre acestea trecuseră anterior prin audituri independente de securitate, potrivit unui raport CoinGecko citat de CNBC.

Datele arată limitele verificărilor tradiţionale de securitate într-o industrie care continuă să fie una dintre ţintele importante ale atacatorilor cibernetici.

Aproximativ 88% din fondurile furate în perioada analizată proveneau de la platforme care finalizaseră audituri independente de securitate. Totodată, circa 60% dintre platformele afectate fuseseră auditate.

CoinGecko arată că majoritatea atacurilor au vizat componente sau vulnerabilităţi care, de regulă, nu sunt acoperite de verificările standard de securitate.

Bybit, cea mai mare pierdere: 1,4 miliarde de dolari

Cel mai grav incident din perioada analizată a fost atacul asupra platformei Bybit din februarie 2025, în urma căruia au fost furate criptomonede în valoare de aproximativ 1,4 miliarde de dolari.

Compania de analiză blockchain Elliptic a atribuit atacul Coreei de Nord. Incidentul reprezintă singur aproape 40% din valoarea totală a fondurilor crypto furate în perioada analizată de CoinGecko.

Pe locul al doilea s-a situat KelpDao, cu pierderi de 292 de milioane de dolari, urmată de Drift Protocol, de unde au fost furate active în valoare de 285 de milioane de dolari.

Bybit, KelpDao şi Drift Protocol nu au răspuns imediat solicitărilor CNBC pentru comentarii.

Raportul CoinGecko sugerează că efectuarea unui audit nu garantează protecţia unei platforme, deoarece atacatorii exploatează inclusiv zone care nu sunt evaluate în mod obişnuit în cadrul acestor verificări.