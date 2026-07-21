Oana Gheorghiu: Atacurile cibernetice care au afectat în ultimele zile servicii publice ale statului sunt inacceptabile, trebuie să devină o lecţie învăţată pentru statul român

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu consideră că atacurile cibernetice care au afectat în ultimele zile servicii publice ale statului sunt inacceptabile, ea precizând că primele verificări indică posibile deficienţe în respectarea procedurilor şi obligaţiilor privind securitatea cibernetică. ”Vom lua toate măsurile necesare pentru ca vulnerabilităţile constatate să fie eliminate”, anunţă oficialul guvernului.

”Atacurile cibernetice care au afectat în ultimele zile servicii publice ale statului sunt inacceptabile. Primele verificări indică posibile deficienţe în respectarea procedurilor şi obligaţiilor privind securitatea cibernetică. În acest moment, prioritatea este re-operaţionalizarea în condiţii de siguranţă a serviciilor indisponibile. Experţii instituţiilor competente lucrează pentru restaurarea sistemelor, verificarea integrităţii datelor şi eliminarea vulnerabilităţilor. Serviciile trebuie repornite numai după ce există garanţia că pot funcţiona în siguranţă”, spune vicepremierul interimar pe Facebook.

Gheorghiu menţionează că aceste incidente arată însă o problemă mai profundă: lipsa de coordonare dintre instituţiile statului în construirea şi administrarea unor soluţii digitale eficiente, interoperabile şi sigure.

”Securitatea cibernetică nu este o chestiune tehnică secundară şi nu poate fi tratată diferit de la o instituţie la alta. Este o responsabilitate directă a conducerii fiecărei instituţii şi o condiţie esenţială pentru încrederea cetăţenilor în stat. Nu putem considera această criză încheiată odată cu repornirea sistemelor. Trebuie să aflăm ce nu a funcţionat, cine nu şi-a îndeplinit obligaţiile şi ce trebuie schimbat. Sunt necesare standarde unitare, audituri reale, copii de siguranţă testate, planuri de continuitate şi o coordonare fermă la nivelul întregii administraţii”, subliniază Oana Gheorghiu.

Potrivit vicepremierului, aceste atacuri trebuie să devină o lecţie învăţată pentru statul român.

”Vom lua toate măsurile necesare pentru ca vulnerabilităţile constatate să fie eliminate, responsabilităţile asumate, iar asemenea blocaje să nu se mai repete”, anunţă Oana Gheorghiu.

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a anunţat săptămâna trecută că aplicaţia de cadastru şi carte funciară e-Terra nu va fi disponibilă până la finalul săptămânii, în urma unui incident tehnic descris ca fiind „cel mai grav incident tehnic din istoria instituţiei”.

Ulterior, agenţia a anunţat că este vorba despre un atac cibernetic major.

Un hacker a scos la vânzare pe internet datele furate după atacul cibernetic asupra site-ului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), relatează Public Record.