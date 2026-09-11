Proiectul de buget al Metrorex indică o scădere cu peste 5% a pierderilor în acest an

Metrorex estimează că va încheia anul cu pierderi de 295,5 milioane de lei, mai mici cu 5,3% față de anul precedent, în condițiile unor venituri proiectate în scădere, la aproape 1,8 miliarde de lei, și ale unor cheltuieli mai mici, de 2 miliarde de lei, potrivit proiectului privind aprobarea bugetului companiei, publicat joi de Ministerul Transporturilor.

Astfel, veniturile totale, în valoare de 1,798 miliarde de lei, sunt estimate în scădere cu 23,19%, în anul 2026 față de cele realizate în anul 2025. În structură, veniturile din exploatare dețin o pondere de aproximativ 99,997%, în cadrul veniturilor totale, și sunt prognozate în scădere cu 23,02%.

Veniturile din subvenții, în valoare de 761,5 milioane de lei, sunt în scădere cu 12,77%, față de cele realizate la finalul anului trecut. ‘Cuantumul subvenției de la bugetul de stat, alocată societății în anul 2026, prin Legea bugetului de stat pe anul 2026 – legea nr. 43/2026, este în valoare de 761.490 mii lei, după reținerea procentului de 10% din suma de 846.100 mii lei. Aceasta reprezintă 59,65% din necesarul de compensație fundamentat aferent anului 2026, estimat de societate în valoare de 1.276.538,67 mii lei’, se precizează în proiectul citat.

Veniturile din producția vândută se estimează că vor crește cu 9,55%, la 427,5 milioane de lei, iar veniturile din serviciile prestate (activitatea de transport călători cu metroul), în valoare de circa 380,7 milioane de lei, sunt estimate, în anul 2026, în creștere cu 7,84% față de cele realizate la 2025. Documentul susține o creștere a numărului de călători transportați, de la 153,27 milioane călători în anul 2025 la aproximativ 165,5 milioane călători în anul 2026.

Alte venituri din exploatare, în valoare de aproape 609 milioane de lei, sunt estimate în scădere cu suma de 463,3 milioane de lei, având în vedere declinul cu 60,5% a veniturilor prognozate din subvenții pentru investiții.

Cheltuielile totale, care depășesc 2 miliarde de lei în anul 2026, sunt programate în scădere cu 21,08% față de cele realizate la data de 31 decembrie 2025.

În structura cheltuielilor totale, cheltuielile de exploatare dețin o pondere de aproximativ 99,997%.

În cadrul cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu personalul, în valoare de un miliard de lei, dețin o pondere de 51,14%. În totalul cheltuielilor cu personalul, cheltuielile de natură salarială sunt în valoare de 973,8 milioane de lei, cu o pondere de 90,97%, iar indicatorul ‘cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete’ în valoare de 810.700 lei deține o pondere de 0,07%.

‘Activitatea Metrorex nu se limitează la intervalul în care se desfășoară transportul călătorilor, metroul funcționează 24 de ore din 24, 7 zile din 7, iar intervalele fără circulație cu călători sunt destinate activităților de mentenanță, revizie, verificare, intervenție și remediere a infrastructurii, instalațiilor, materialului rulant și a celorlalte sisteme tehnice necesare asigurării siguranței circulației. Cheltuielile de natură salarială, propuse în valoare de 973.843,88 mii lei, sunt mai mari cu 3,71% față cele realizate în anul 2025’, se precizează în documentul citat.

Cheltuielile de natură salarială sunt formate din cheltuieli cu salariile, în valoare de 917,4 milioane de lei (în creștere cu 3,15% față de nivelul realizat în anul 2025), din care salarii de bază în valoare de 479 milioane de lei și 438,4 milioane de lei sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază conform CCM, incluzând reîntregirea cheltuielilor salariale cu valoarea aferentă drepturilor aflate în plată la 30 noiembrie 2025, pentru perioada 01.01-20.02.2026. Bonusurile, în valoare de 56,4 milioane de lei, sunt constituite din cheltuieli sociale (23,4 milioane de lei, menținute la valoarea realizată în anul 2025), tichete de masă (20,8 milioane de lei, prevăzute pentru 3.000 salariați, și care se încadrează în plafonul de 8.000 lei salariul net lunar, la valoarea de 30 lei/tichet/zi), tichete de masă (12,2 milioane de lei prevăzute pentru cei care își desfășoară activitatea cel puțin 50% din timpul de lucru în subteran, în cazul în care nu se poate asigura masa caldă).

Indemnizația directorului general precum și cea a directorului financiar, numiți prin contract de mandat și acte adiționale, prin selecție, pe o durată de 3 ani și 5 luni, respectiv până la data de 9 februarie 2027, este în sumă totală de 548.880 lei, în scădere cu 21,14% față de nivelul realizat în anul 2025.

Indemnizația membrilor Consiliului de Administrație, numiți prin contract de mandat, prin selecție, pe o durată de 4 ani, începând cu 10 februarie 2023 și până pe 9 februarie 2027, este în sumă totală de 261.910 lei, programată în scădere cu 5,77% față de nivelul realizat în anul 2025.

Indicatorul ‘cheltuieli cu bunuri și servicii’, în valoare de 559 milioane de lei, deține o pondere de 26,70%, iar indicatorul ‘alte cheltuieli de exploatare’ în valoare de 442 milioane de lei, deține o pondere de 21,13%.

Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, în valoare de 21,5 milioane de lei, sunt estimate în creștere cu 27,95%.

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2026, în valoare de aproape 1,96 miliarde de lei, sunt estimate în creștere cu 78,77%, față de cele realizate la data de 31 decembrie 2025 și vor fi asigurate din surse proprii (56,67 milioane de lei, din amortizarea mijloacelor fixe) și alocații de la buget pentru investiții (1,9 miliarde de lei, în creștere cu 74,15%).

Proiectul de buget anunță cheltuieli de investiții pentru Magistrala 5 – Drumul Taberei-Pantelimon, Secțiunea 1 – Râul Doamnei – Eroilor (23,8 milioane de lei), Magistrala 6 – Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni (1,3 miliarde de lei), achiziția de trenuri și echipamente asociate, 13+17 trenuri (400 milioane de lei) și extinderea rețelei de metrou Magistrala 4 de metrou, secțiunea Gara de Nord – Gara Progresu (141,3 milioane de lei).

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu este în valoare de 367.450 lei/persoană, estimată în scădere cu 24,12% față de cea realizată în anul 2025 iar câștigul mediu lunar brut pe salariat este în valoare de 16.187,26 lei, în creștere cu 2,32%.

Numărul de personal prognozat la finele anului 2026 este de 4.973 persoane, mai mic cu 30 persoane față de cel din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HG nr. 860/2025 și a fost menținut la nivelul realizat de la finele anului 2025.