Plățile digitale în online cresc cu 20% anual și devin infrastructură esențială în economie

Plățile digitale din România continuă să accelereze, înregistrând o creștere de aproximativ 20% în 2025, ritm estimat să se mențină și în 2026, iar această evoluție reflectă extinderea rapidă a utilizării plăților online dincolo de e-commerce, către tot mai multe servicii din viața de zi cu zi, potrivit PayU România.

În ultimii patru ani, industria plăților digitale în mediul online a crescut constant, cu aproximativ 19-20% anual, și a devenit o componentă esențială a economiei, ajutând companiile să accelereze digitalizarea și să ofere clienților o experiență de plată mai simplă și mai rapidă, comentează sursa citată, într-un comunicat.

‘Perspectivele pentru plățile digitale în mediul online în România rămân pozitive, cu un ritm de creștere de aproximativ 20% anual, pe care ne așteptăm să îl vedem și în 2026. Observăm o evoluție constantă a ratei de penetrare a plăților online în e-commerce, de la 35-36% în anii anteriori la cel puțin 39% în prezent, datorită diversificării metodelor de plată și a experienței tot mai simple pentru utilizatori’, a declarat Elena Gheorghe, country manager PayU România și Ungaria, citată în comunicat.

Potrivit acesteia, metodele de plată evoluează rapid, iar soluțiile de plăți digitale câștigă teren prin simplitate și viteză. Plățile standard și cele prin wallet reprezintă aproximativ 27% din total. Plata cu wallet sau cu un singur click este, la rândul ei, din ce în ce mai populară și preferată în special în rândul generațiilor tinere și al segmentului activ urban.

‘Extinderea ecosistemului de plăți, inclusiv prin soluții precum open banking, RoPay respectiv BNPL sau SLICE, va atrage noi segmente de consumatori, în special pe cei care evită plata cu cardul și preferă să o finalizeze prin cash. În același timp, vedem o adopție tot mai mare a plăților rapide și a portofelelor digitale, care fac experiența de plată mai ușoară și mai rapidă. Pe măsură ce plățile digitale devin tot mai integrate în viața de zi cu zi, dincolo de e-commerce, către servicii precum utilități, transport sau turism, acestea devin o componentă esențială a economiei și un factor direct de creștere pentru companii’, a adăugat Elena Gheorghe.

Deși e-tailul tradițional rămâne un motor important al dinamicii plăților digitale în online, cea mai rapidă creștere vine din zona serviciilor. Plățile digitale pentru transport, ridesharing, turism, entertainment, asigurări sau utilități au avansat cu peste 35%, confirmând extinderea rapidă a utilizării lor în economie, se precizează în comunicat.

În ceea ce privește impactul la nivel de business, cele mai recente studii indică faptul că opțiunile de plată online pot crește vânzările cu până la 30%, pot aduce cu 17% mai mulți clienți, în timp ce plata în rate poate genera creșteri în venituri de 25-30% și o valoare medie a tranzacției de până la trei ori mai mare. Totodată, prin plata digitală online, rata de retur scade semnificativ, iar profitabilitatea poate crește cu aproximativ 20%.

Pe termen mediu, creșterea pieței de plăți digitale care are la bază infrastructură online va fi susținută de extinderea e-commerce-ului în noi zone de consum, de accelerarea digitalizării serviciilor și de dezvoltarea comerțului cross-border. În acest context, plățile digitale în mediul online devin tot mai mult un element central al economiei digitale, care va avea o pondere din ce în ce mai mare în PIB-ul României, se mai arată în documentul citat.

PayU România este un furnizor de servicii de plată, cu peste 20 de ani de experiență în industria plăților.