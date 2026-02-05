Peste 80 % dintre români preferă să achite digital cheltuielile unei vacanțe destinate sporturilor de iarnă

Opt din zece români (81%) preferă să achite cu cardul sau telefonul cheltuielile unei vacanțe destinate sporturilor de iarnă, arată cel mai recent studiu Visa, remis joi AGERPRES.

Jumătate spun că, în absența acestor opțiuni digitale de plată, fie ar alege alt comerciant (28%), fie ar cheltui mai puțin (13%), fie nu s-ar mai întoarce la acel comerciant în viitor (9%).

Potrivit studiului, în acest sezon, 84% dintre români au declarat că-și vor alege o destinație din România în care să facă schi, snowboarding sau să patineze, în timp ce 16% optează mai ales pentru Austria, Italia și Elveția, urmate de Bulgaria, Germania și Franța.

Motivele pentru care românii aleg să-și petreacă vacanța de iarnă în țară sunt: ușurința călătoriei (63%), proximitatea (46%), dorința de a sprijini economia locală (28%) și bucătăria locală (27%).

Pentru românii care aleg să plece în alte țări, calitatea serviciilor contează cel mai mult (60%), urmată de ușurința călătoriei (46%) și de proximitate (26%).

De altfel, România este una dintre cele mai active piețe a sporturilor de iarnă din regiune; aproape șapte din zece români (69%) au avut cel puțin o vacanță dedicată sporturilor de iarnă în ultimii cinci ani, pe locul doi după bulgari (71%). Trei din zece români (31%) spun că interesul lor pentru sporturi de iarnă a crescut în ultimii cinci ani, pe locul doi în regiune după bulgari (33%).

Studiul Visa mai arată că 93% dintre români sunt de părere că Jocurile Olimpice și Paralimpice 2026, Milano Cortina, vor motiva și mai mulți oameni să practice activ sporturi de iarnă. La fel de mulți sunt de părere că evenimentul va sprijini afacerile locale și că va crește cheltuielile în stațiunile de schi.

Alături de patinaj, schiul este cel mai practicat sport de iarnă de către români, în ultimii cinci ani. În 2025, special pentru aceste activități, aproape jumătate dintre români (49%) au cumpărat îmbrăcăminte, încălțăminte (29%), accesorii (28%) și echipament specific (18%). De asemenea, 15% au cumpărat tehnologie, precum ceasuri inteligente sau ochelari GPS/AR.

În ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale, aproape șase din zece români (59%) sunt deschiși să folosească instrumente bazate pe AI atunci când planifică sau rezervă o vacanță de iarnă. Este cel mai mare procent după bulgari (61%) și la același nivel cu polonezii. De asemenea, 57% ar folosi AI și pentru a achiziționa echipament sau servicii specifice sporturilor de iarnă, mai ales pentru a salva timp, dar și pentru că inteligența artificială oferă opțiuni inedite. De altfel, 32% dintre români spun că au folosit deja AI ca să cumpere, rezerve sau închirieze echipament, experiențe sau vacanțe de iarnă.

‘Observăm obiceiuri în schimbare ale consumatorilor, ceea ce evidențiază modul în care tehnologia remodelează nu doar preferințele de plată, ci și deciziile mai ample privind călătoriile. Progresele tehnologice au schimbat modul în care cheltuim, ne gestionăm banii și ne trăim viața. Studiul Visa demonstrează că românii își doresc servicii rapide, sigure și confortabile, iar plata este parte integrantă a acestui proces – 70% au menționat cardul, 36% – telefonul. În acest context, relația dintre consumatori și comercianți este profund influențată de viteza cu care cei din urmă reușesc să răspundă nevoii pentru plăți digitale. Iar faptul că românii aleg într-o proporție tot mai mare să petreacă o vacanță activă în România arată că afacerile locale trebuie să țină pasul cu nevoile acestora dacă vor să fie competitive’, a declarat Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România, citată în comunicat.

Colectarea datelor pentru studiul Visa a fost realizată de Response Now s.r.o. în intervalul decembrie 2025 – ianuarie 2026, pe un eșantion reprezentativ de 1.038 de respondenți din România, cu vârsta între 18-60 de ani. Pe lângă România, în studiu au fost incluse alte șapte țări din Europa Centrală și de Est, respectiv: Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia și Slovenia.

Visa este lider mondial în domeniul plăților digitale, facilitând tranzacții de plată între consumatori, comercianți, instituții financiare și entități guvernamentale din peste 200 de țări și teritorii.

Din 1986, Visa este partenerul oficial pentru tehnologia plăților al Jocurilor Olimpice și, din 2002, partenerul Jocurilor Paralimpice.