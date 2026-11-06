PNL nu susține modificarea legii partidelor politice în forma prezentată de AEP

Partidul Național Liberal a anunțat, vineri, că nu susține modificarea legii partidelor politice în forma prezentată de Autoritatea Permanentă Electorală.

‘PNL consideră că legea partidelor politice, ca și orice altă lege cu componentă electorală, trebuie modificată prin inițiativă parlamentară, într-o comisie specială în care să fie reprezentate toate partidele parlamentare și nu printr-un demers al Autorității Electorale Permanente. Un proiect de lege propus de o instituție condusă de un reprezentant PSD și inițiat de un guvern al PSD va reflecta interesele electorale ale acestui partid, iar acest lucru este inacceptabil’, se arată într-un comunicat al PNL.

Liberalii au precizat că nu pot fi de acord ca înființarea partidelor, radierea acestora sau dreptul la asociere în alianțe politice să depindă de un organism condus de persoane desemnate politic, așa cum e cazul Autorității Electorale Permanente.

PNL precizează că va propune un proiect de lege care să acorde AEP o reală independență politică, prin depolitizarea conducerii executive și prin instituirea unui consiliu de supraveghere, cu reprezentarea tuturor partidelor parlamentare, care să pună în practică în mod real subordonarea AEP față de Parlamentul României, conform legii.

Proiectul de modificare a legii partidelor a fost pus în transparență decizională în 21 august de către AEP, acesta prevăzând, printre altele, că partidele să fie înregistrate sau dizolvate prin hotărâre a Autorității.

Președintele Autorității, Adrian Țuțuianu a precizat că acesta a fost discutat cu reprezentanții partidelor politice parlamentare în 28 iulie și 27 august, cu reprezentanții partidelor politice neparlamentare în 2 septembrie, precum și cu reprezentanții structurilor asociative ale autorităților publice locale, iar în 4 noiembrie a avut loc o nouă dezbatere.

Miercuri, deputatul USR Alexandru Dimitru l-a acuzat pe președintele AEP că încearcă să promoveze, în beneficiul PSD, modificări ale legislației privind partidele politice, cu scopul de a împiedica o eventuală alianță electorală între USR și PNL.

Adrian Țuțuianu a respins aceste acuzații, precizând că AEP nu lucrează în interesul vreunui partid politic, ci în ‘interesul unei administrații electorale independente, profesioniste și credibile’.