PNL: PSD și ministrul Mihai Ghigiu să retragă declarațiile privind renegocierea contractelor semnate din SAFE

Partidul Național Liberal avertizează PSD și pe ministrul Mihai Ghigiu să retragă acuzațiile ‘false’ privind Programul SAFE și declarațiile referitoare la renegocierea contractelor deja semnate, inclusiv cu riscul plății unor penalități, menționând că România nu trebuie să compromită investiții strategice, să suporte penalități sau să își piardă credibilitatea prin schimbări nefundamentate.

‘Programul SAFE trebuie protejat și implementat, iar PSD trebuie să renunțe la propaganda mincinoasă care pune în pericol siguranța națională și angajamentele strategice ale țării. Partidul Național Liberal avertizează PSD și pe ministrul Mihai Ghigiu să retragă acuzațiile false privind Programul SAFE și declarațiile referitoare la renegocierea contractelor deja semnate, inclusiv cu riscul plății unor penalități. A introduce politica de partid în acest domeniu e un act iresponsabil, o greșeală gravă, cu consecințe negative directe asupra investițiilor în apărarea națională’, transmite PNL, vineri, într-un comunicat.

Liberalii consideră că orice declarații ministeriale privind SAFE ar fi trebuit făcute cu ‘mare atenție’, pornind de la ‘rapoarte oficiale și de la o evaluare riguroasă a consecințelor juridice, financiare și strategice ale oricăror modificări’.

‘Programul SAFE nu aparține unui partid sau unui ministru, ci este un angajament strategic al statului român, asumat printr-un proces instituțional care a implicat Consiliul Suprem de Apărare a Țării, Guvernul și instituțiile responsabile pentru apărarea și securitatea națională. PSD a participat la acest proces, inclusiv prin reprezentanții săi în CSAT, și a susținut programul în structurile parlamentare competente’, arată liberalii.

Potrivit PNL, deciziile privind SAFE au urmat un traseu instituțional clar, stabilit prin legislația națională.

‘Cadrul de implementare a fost stabilit prin OUG nr. 62/2025, iar pe data de 21 noiembrie 2025 a fost constituit grupul de lucru interinstituțional, coordonat prin mecanismul stabilit la nivelul Guvernului. Pe 24 noiembrie 2025, Planul SAFE a fost aprobat prin Hotărârea CSAT nr. 138, iar pe 28 noiembrie 2025 a fost transmis Comisiei Europene. Ulterior, planul SAFE al României a fost inclus printre cele aprobate la nivel european’, precizează PNL.

Instituțiile beneficiare, în primul rând Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne, au stabilit necesarul de înzestrare și cerințele operaționale, iar Ministerul Economiei a avut responsabilități privind cooperarea industrială și grupul interinstituțional, din care au făcut parte reprezentanți ai Cancelariei Prim-ministrului și ai celorlalte instituții relevante, a analizat proiectele și documentația, mai arată liberalii.

De asemenea, aprobarea planului și derularea achizițiilor au reprezentat etape distincte, cu responsabilități distribuite între instituțiile statului.

‘PNL consideră că orice intenție de renegociere sau modificare a contractelor SAFE trebuie analizată cu maximă responsabilitate. România nu trebuie să compromită investiții strategice, să suporte penalități sau să își piardă credibilitatea în relația cu partenerii europeni prin schimbări nefundamentate. Este obligația celor mai importante ale instituții ale statului român – Parlamentul României, Guvernul României și Președintele României – să susțină acest program și să se asigure că el se derulează în mod corespunzător’, se subliniază în comunicat.

Joi, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, a vorbit despre posibilitatea ca România să renegocieze unele contracte încheiate în cadrul programului SAFE, ‘chiar cu riscul unor penalități’.

‘Îmi amintesc perioada interbelică, dacă vă amintiți, cazul Skoda, în care, la fel, Iuliu Maniu a ajuns să-și dea demisia din calitatea de premier după un contract la fel de complicat cum e și cel cu Rheinmetall. Cred că România are oameni astăzi care pot să convingă Bruxellesul că am fost proști, am fost ticăloși, că am fost corupți și că avem nevoie de o nouă șansă pentru a putea să îndreptăm aceste lucruri. Eu îi știu pe o parte din oamenii de la Ministerul Apărării, de la Ministerul de Externe, cred că avem această posibilitate. (…) Cred că e obligatoriu la Ministerul Apărării, la Ministerul de Externe să avem o astfel de discuție pentru a renegocia aceste contracte, chiar cu riscul unor penalități’, a afirmat Mihai Ghigiu la Antena 3.