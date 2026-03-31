Polonia plafonează prețul la benzină la 1,65 dolari pe litru

Polonia va stabili de marți un preț maxim la benzina fără plumb de 95 de 6,16 zloți (1,65 dolari) pe litru, a anunțat Ministerul Energiei, în condițiile în care autoritățile de la Varșovia încep implementarea plafonării prețurilor la combustibili, care se stabilesc zilnic, transmit Reuters și site-ul tvpworld.com.

De asemenea, preț motorinei va fi plafonat la 7,60 zloți (1,91 dolari) pe litru, iar la benzina de calitate superioară prețul maxim va fi de 6,76 zloți (1,70 dolari) pe litru.

Joi, premierul polonez Donald Tusk a anunțat o serie de măsuri menite să reducă prețurile combustibililor, pe fondul creșterii costurilor cu energia, în urma războiului din Iran.

Polonia, cea mai mare economie din Europa Centrală și de Est (CEE), va scădea TVA la combustibil de la 23% la 8% și va reduce accizele la nivelul minim permis conform reglementărilor UE. Prețurile ar urma să scadă cu aproximativ 1,2 zloți (0,32 dolari) pe litru la toate tipurile de combustibili, a declarat Tusk la o conferință de presă.

Acesta a adăugat că Guvernul va introduce un preț maxim la combustibil, care va fi stabilit zilnic de Ministrul Energiei.

În plus, Executivul ar putea impune o taxă excepțională pe profiturile companiilor petroliere, a informat premierul.

De asemenea, ministrul de Finanțe, Andrzej Domanski, a anunțat că decizia Poloniei de a scădea TVA la combustibil ar urma să coste 900 milioane zloți (242,88 milioane dolari) pe lună, iar costurile reducerii accizelor sunt estimate la 700 milioane zloți pe lună.