Poveștile imperiilor care au modelat istoria lumii într-o colecție de 12 volume

Descoperă puterea care mută granițe! 12 cărți dedicate celor mai importante civilizații imperiale din istoria umanității, de la glorioasa Romă la umbrele URSS, de la piramidele egiptene la porțile Vienei și de la Alhambra la Hiroshima, alcătuiesc colecția „Marile imperii ale lumii”, al cărei prim volum va putea fi găsit de miercuri, 13 mai, la chioșcurile de ziare.

Este o colecție pentru cei care nu vor să înțeleagă doar ce s-a întâmplat, ci și de ce lumea arată așa cum o cunoaștem astăzi. Fiecare carte aduce în lumină un imperiu care a schimbat traiectoria umanității.

Deschiderea este spectaculoasă: Imperiul Britanic, cel care la apogeul său acoperea un sfert din glob, transformând hărțile, limbajele și mentalitățile a milioane de oameni. O putere globală care, de la coloniile africane până la India și Pacificul de Sud, a dictat nu doar politici și economii, ci și cultura modernității. “Acolo unde soarele nu apune niciodată…” spune povestea celui mai mare imperiu din istorie.

Următorul volum din serie va apărea la începutul lunii iunie. “Leagănul civilizației europene. Elada, Roma și Bizanțul” este dedicat culturilor care au redefinit ce înseamnă „civilizație”: mitologia, dreptul, arta, politica și credința. De la Pericle și Augustus la Constantin cel Mare și Iustinian, istoria capătă conturul unei epopei care a înrădăcinat Europa în moștenirea mediteraneană. Bizanțul – tărâmul de graniță între Orient și Occident – devine martorul și păstrătorul unui mileniu de continuitate imperială.

Celelalte cărți din serie vor aduce în prim plan alte mari imperii, otoman, țarist, habsburgic, mongol, dar și imperiile africane, adesea ignorate de istoria convențională, sau marile civilizații mayașă, aztecă și incașă, în toată complexitatea lor. Egiptul antic și Orientul islamic au și ele volume dedicate. Fiecare carte a colecției deschide ușile unui univers diferit, dar care a marcat profund întreaga omenire.

Primul volum al colecției “Marile imperii ale lumii”, „Acolo unde soarele nu apune niciodată…”, poate fi găsit la chioșcuri de miercuri, 13 mai, la prețul 39,90 lei.