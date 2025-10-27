Premierul Italiei spune că băncile nu ar trebui să se plângă de impozitul de cinci miliarde de euro

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a apărat eforturile guvernului său de a strânge cinci miliarde de euro de la bănci în acest an, după ce creditorii au profitat de condițiile extraordinare de pe piață, transmite Bloomberg.

‘Dacă din profiturile de 44 de miliarde de euro din 2025, ele pun la dispoziția noastră aproximativ cinci miliarde de euro pentru a-i ajuta pe cei mai slabi din societate, atunci cred că putem fi mulțumiți și, la finalul zilei, și ele pot fi’, este citată Meloni într-un extras dintr-o carte viitoare a autorului Bruno Vespa.

Guvernul de la Roma și-a anunțat intenția de a strânge miliarde de euro de la bănci prin creșterea impozitului pe profit și amânarea anumitor credite fiscale, printre alte măsuri prezentate în bugetul din acest an.

Profitabilitatea băncilor italiene a crescut vertiginos în ultimii ani, după ce Banca Centrală Europeană a pus capăt unei lungi perioade de dobânzi negative.

Meloni a încercat prima dată în 2023 să impună taxe suplimentare băncilor, dar efortul a eșuat, piețele intrând într-o spirală descendentă. Anul trecut, guvernul de la Roma a ajuns la un acord cu băncile pentru a îngheța o parte din creditele lor fiscale, ceea ce i-a permis lui Meloni să declare victoria, dar menține măsura în mare parte neutră din punct de vedere al veniturilor pentru bănci.

De asemenea, impozitul pe bănci a creat tensiuni și în cadrul coaliției de guvernare, în special între Liga, un partid naționalist de extremă dreapta, și Forza Italia, o formațiune moderată, pro-business, fondată de regretatul Silvio Berlusconi. Chiar în weekend, liderul Ligii, Matteo Salvini, a declarat că ‘orice plângeri suplimentare din partea băncilor ar reprezenta un miliard în plus pe care îl vom cere de la ele’, un semn al modului în care tensiunile din jurul acestui dosar ar putea continua.

Meloni și-a conceput bugetul pentru a sprijini persoanele cu venituri mici și clasele de mijloc, ceea ce i-ar confirma funcția de premier la următoarele alegeri generale, care trebuie să aibă loc cel mai târziu în 2027. O reducere de două puncte procentuale a impozitului pe venit doar pentru unele persoane cu venituri medii ar urma să coste nouă miliarde de euro pe parcursul a trei ani. În aceeași perioadă, guvernul de la Roma se așteaptă să strângă aproximativ 11 miliarde de euro de la bănci.