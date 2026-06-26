Președintele Nicușor Dan a convocat CSAT luni

Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care va avea loc luni, la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, informează Administrația Prezidențială.

Potrivit sursei citate, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la obiectivele României la Summitul NATO de la Ankara și la forțele și mijloacele Armatei României ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027.

De asemenea, vor fi analizate implicațiile pentru continuitatea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării Certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigație aeriană.

În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale.