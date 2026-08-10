Nicuşor Dan a convocat liderii partidelor la Cotroceni pentru a discuta despre Legea salarizării

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat, marţi, la Palatul Cotroceni, liderii PSD, PNL, USR şi UDMR pentru a discuta despre Legea salarizării. Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat că cine afirmă că această lege este mai proastă decât ce avem în prezent, înseamnă că nu a citit-o şi a adăugat că legea aduce foarte multă ordine şi predictibilitate.

Radu Burnete a afirmat, luni, într-un interviu pentru Libertatea, că la începutul acestei săptămâni au loc discuţii tehnice legate de Legea salarizării.

„Astăzi şi mâine vom avea mai multe discuţii la nivel tehnic şi apoi inclusiv una cu liderii politici în care vom încerca să le prezentăm concluziile acestor negocieri care ţin deja de două luni”, a declarat consilierul prezidenţial.

El susţine că Legea salarizării aduce ordine şi predictibilitate.

„Eu cred că cine spune că această lege este mai proastă decât ceea ce avem în clipa de faţă, nu a citit legea. Ea aduce foarte multă ordine şi predictibilitate într-un sistem care e zăpăcit de cap Sunt peste 160 de sporuri, eliminăm jumătate dintre ele.”, a declarat Radu Burnete.

El a mai afirmat că, atunci când umbli la salarizarea pentru peste un milion de oameni, apar tot felul de ciudăţenii.

„În această vară, sentimentul meu e că discursul public pe anumite subiecte, ăsta fiind unul dintre ele, a fost scăpat de sub control. Ştiţi că le-am reproşat în egală măsură la discuţiile noastre, că mi-aş fi dorit să nu pună atât de mult gaz pe foc pe legea asta şi să-şi asume, să explice ce facem şi principiile de acolo, pentru că nu vor scădea venituri. O să vedeţi sigur că atunci când umbli la salarizare pentru peste un milion de oameni, apar tot felul de ciudăţenii, mai ales la ce harababură era la noi”, a mai declarat Burnete.

Preşedintele Nicuşor Dan i-a convocat, marţi după amiază, la Palatul Cotroceni, pe liderii PSD, PNL, USR, UDMR, alături de reprezentanţii partidelor din grupul de lucru pe tema legii salarizării pentru a discuta acest subiect.

În timp ce sindicatele reclamă scăderi de venituri, oficialii guvernamentali susţin că niciun angajat nu va avea venituri diminuate.

Mai multe categorii de salariaţi protestează faţă de Legea salarizării, jalon în PNRR, de aprobarea căreia depinde o alocare financiară importantă.