Președintele Nicușor Dan: Începerea negocierilor de aderare cu R.Moldova și Ucraina, o zi de referință pentru istoria extinderii UE

Președintele Nicușor Dan a transmis, vineri seară, că începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, prin deschiderea primului cluster, dedicat valorilor fundamentale, reprezintă un moment de referință pentru istoria extinderii Uniunii Europene.

‘O zi de referință pentru istoria extinderii Uniunii Europene! Cele 27 de state membre au agreat să înceapă negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, prin deschiderea primului cluster dedicat valorilor fundamentale. România a susținut statele vecine încă de la începutul acestui proces și va continua să le stea alături cu expertiză și sprijin multisectorial pe tot parcursul lor european. O Europă unită, care își extinde spațiul de democrație, securitate și prosperitate, este o Europă mai puternică și mai competitivă. Viitorul Republicii Moldova și al Ucrainei este în familia europeană’, a scris șeful statului, într-o postare pe pagina sa de X.

Toate statele membre ale Uniunii Europene au fost de acord cu deschiderea primului cluster de negocieri de aderare cu Ucraina și Republica Moldova, a anunțat vineri seară președintele Consiliului European, Antonio Costa, potrivit Reuters și AFP.

Într-un mesaj postat pe X, Costa a scris că acest cluster ”acoperă valorile și principiile fundamentale pe care este construită UE, de la statul de drept la instituții democratice puternice”.

”Astăzi, Uniunea Europeană a făcut un pas major în față. Luni, la prima conferință interguvernamentală, vom deschide clusterul privind elementele fundamentale, coloana vertebrală a procesului de aderare”, au afirmat președinții Consiliului European și Comisiei Europene, Antonio Costa și Ursula von der Leyen, într-o declarație comună.

Cele două înalte oficialități europene au accentuat că decizia luată vineri de ambasadorii statelor membre la UE este ”o recunoaștere a hotărârii, curajului și muncii asidue arătate de ambele țări în promovarea reformelor, chiar în contextul unor provocări imense, și un semnal că oferta de pace, stabilitate și oportunitate a UE este inegalabilă”.

Negocierile de aderare la Uniunea Europeană au loc în cadrul conferințelor interguvernamentale între miniștrii și ambasadorii statelor membre ale UE și ai unei țări candidate.

Aceste negocieri acoperă ansamblul de drepturi comune și legislația comună (acquis-ul UE) și sunt grupate în șase clustere, care cuprind diferite domenii de politică.

La 23 iunie 2022, Consiliul European a acordat Ucrainei și Republicii Moldova statutul de țară candidată și a invitat Comisia Europeană să transmită un raport cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute în avizul executivului UE privind cererea de aderare.

În conformitate cu metodologia de extindere revizuită, Consiliul a aprobat cadrul de negociere la 21 iunie 2024, iar patru zile mai târziu Uniunea Europeană a organizat prima conferință interguvernamentală cu Ucraina și cu Republica Moldova pentru începerea negocierilor de aderare.