Presiunile inflaționiste se resimt pe întregul lanț logistic și influențează prețurile finale

Creșterea costurilor cu combustibilul, energia, forța de muncă, depozitarea și transportul amplifică presiunile inflaționiste de-a lungul întregului lanț logistic, efectele fiind transferate treptat către producători, retaileri și, în final, către consumatori, potrivit unei analize realizate de o companie de logistică.

”Creșterea prețurilor la raft este vizibilă pentru consumatori, însă presiunea inflației tot mai ridicate începe să fie resimțită, în multe cazuri, mai devreme, încă din etapa lanțului logistic. Transportul și depozitarea sunt, de asemenea, componente care transmit mai departe fluctuațiile economice către producători, retaileri și, în final, consumatori”, susțin reprezentanții Raben Romania, furnizor de servicii de transport rutier și soluții logistice.

Conform sursei citate, provocarea companiilor este aceea de a reduce costurile fără a afecta calitatea serviciilor și fără a pierde clienții.

”Companiile din transport și logistică au fost afectate, în ultima perioadă, de rata inflației, care duce la creșterea cumulată a costurilor. De exemplu, combustibilul rămâne una dintre cele mai volatile componente și poate reprezenta aproximativ 30-40% din prețul final al transportului. La acest cost se adaugă energia folosită în depozite, chiriile logistice, salariile, taxele de drum, mentenanța flotelor, serviciile subcontractate și ambalajele. Toate aceste elemente afectează tarifele logistice”, notează reprezentanții companiei de logistică.

Mai departe, efectul se propagă în cascadă în lanțul comercial: producător – transportator – depozit – retailer – consumator. Concret, fiecare etapă preia o parte din presiune și o transmite mai departe, iar rezultatul devine vizibil în prețul de la raft, suportat de consumator, se mai arată în document.

”Impactul este mai puternic în industriile în care logistica are o pondere importantă în costul final sau în continuitatea operațională. În FMCG (Fast-Moving Consumer Goods, bunuri de larg consum cu rotație rapidă, n.r.), volumele mari și frecvența ridicată a livrărilor implică o expunere mai mare la costuri. În retail și e-commerce, costurile aferente transportului către clientul final pun, de asemenea, presiune suplimentară”, susțin reprezentanții companiei.

Totodată, pentru industria pharma, cerințele speciale de transport impun standarde stricte, iar în automotive, termenele foarte scurte nu permit întotdeauna rute alternative cu un consum mai redus, deoarece rapiditatea și respectarea livrărilor sunt esențiale, pentru a evita perturbările în lanțul de producție.

”Inflația este vizibilă în prețul final al produselor, însă trebuie înțeles faptul că circulă prin întregul lanț logistic. În transport și depozitare, fiecare porțiune de cost contează, cum ar fi combustibilul, energia, forța de muncă, taxele de drum, mentenanța și eficiența rutelor”, a afirmat Cătălina Zamfir, Manager Transport Internațional al Raben România, citată în comunicat.

Pentru că au scăzut volumele din cauza prețurilor ridicate ale produselor, unii comercianți încearcă să transfere presiunea către întregul lanț logistic și solicită renegocierea contractelor.

”Această situație apare, însă, într-un moment în care companiile de logistică sunt supuse acelorași presiuni de creștere a costurilor. Drept reacție, apar ajustări precum optimizarea rutelor, consolidarea transporturilor, reducerea frecvenței livrărilor, diminuarea stocurilor sau modificarea tarifelor”, notează compania.

În același timp, reducerea costurilor cu orice preț poate părea o soluție imediată, însă pe termen mediu acest pas poate afecta calitatea serviciului prin întârzieri, pagube mai frecvente, lipsă de predictibilitate și costuri neprevăzute. Transportul eficient înseamnă optimizarea reală a rutelor, predictibilitate, continuitate operațională și un cost total previzibil.

De exemplu, pentru a reduce impactul presiunilor inflaționiste asupra clienților, Raben România își adaptează strategia prin digitalizarea proceselor, optimizarea rețelelor de transport, consolidarea mărfurilor, dezvoltarea de conexiuni noi și deschiderea de depozite mai aproape de clienți.

”Această abordare reduce costurile de colectare și livrare, care sunt, de regulă, mai ridicate decât cele de tranzit între depozite, deoarece implică flote de capacitate mai redusă. În schimb, transportul între depozite permite utilizarea unor vehicule mai eficiente din perspectiva raportului încărcătură/consum, precum vehiculele cu capacitate de 33 de europaleți”, se mai arată în document.

Totodată, compania investește în soluții sustenabile și dezvoltă parteneriate pe termen lung, cu prețuri negociate pe perioade extinse, ceea ce permite absorbția unei părți din presiunea costurilor și reducerea impactului asupra clienților.

Raben este un furnizor olandez de servicii de transport rutier și soluții logistice adaptate, de la distribuție și grupaj până la depozitare și logistică contractuală, adresându-se companiilor care au nevoie de lanțuri de aprovizionare stabile, eficiente și optimizate.