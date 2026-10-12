Prețurile locuințelor din România au crescut cu 14,4% în 2025, cel mai mult dintre țările europene analizate

Prețurile locuințelor din România au crescut cu 14,4% în 2025, comparativ cu anul precedent, cea mai mare majorare dintre țările europene analizate, prețul mediu ajungând la 1.917 euro pe metru pătrat, relevă studiul Deloitte Property Index 2026.

Conform sursei citate, România se menține pe locul al patrulea în topul țărilor europene cu cele mai ieftine locuințe, după Turcia, Serbia și Albania.

Studiul a fost realizat pe baza datelor din principalele orașe din 25 de țări, dintre care 20 din Uniunea Europeană.

Țara cu cele mai scumpe locuințe este Luxemburg, cu o medie de 9.160 de euro/mp în 2025, în creștere cu 4,6% față de anul anterior, susțin autorii studiului.

Potrivit sursei citate, prețurile locuințelor au crescut în majoritatea țărilor europene analizate.

‘Per ansamblu, 19 din cele 22 de țări pentru care există date la nivel național au înregistrat creșteri ale prețurilor medii pentru locuințe, cele mai importante fiind în România (+14,4%), Croația (+14,3%), Slovacia (+12,5%) și Ungaria (+10,9%), iar scăderi notabile au fost consemnate în Turcia (-9%) și Serbia (-2,5%). Dintre țările membre UE analizate în studiu, prețuri ridicate se înregistrează și în Cehia (5.412 euro/mp), Germania (5.200 de euro/mp), Austria (5.199 de euro/mp) și Olanda (5.186 de euro/mp) în timp ce sub 2.000 de euro/mp întâlnim în Turcia (864 euro/mp), Serbia (1.706 euro/mp), Albania (1.720 de euro/mp), România (1.917 euro/mp) și Grecia (1.931 de euro/mp), cu mențiunea că pentru Danemarca, Bulgaria și Irlanda nu există date privind media națională’, se menționează în comunicat.

În România, creșterea prețurilor a fost influențată în principal de oferta limitată de locuințe, potrivit reprezentanților Deloitte.

‘Rezultatele studiului din acest an evidențiază o piață rezidențială europeană fragmentată, diferențele dintre piețele naționale fiind date de importanța factorilor locali, inclusiv a politicilor din domeniul locuirii, a tendințelor demografice, a constrângerilor de ofertă și a condițiilor macroeconomice generale. În România, creșterea prețurilor a fost determinată, în principal, de constrângerile de pe partea ofertei de locuințe, generate de blocajele din procesele de autorizare, de restricțiile de reglementare (inclusiv modificarea legislației care limitează destinația sumelor încasate în avans de la cumpărătorii viitori) și de creșterea costurilor de dezvoltare’, a declarat Irina Dimitriu, partener Reff & Asociații | Deloitte Legal, lider al serviciilor de consultanță pentru sectorul imobiliar în cadrul Deloitte România, citat în comunicat.

La nivelul orașelor europene, Munchen a depășit Luxemburg în clasamentul celor mai mari prețuri, cu o medie de 11.200 de euro/mp, față de 10.567 de euro/mp în Luxemburg. Pe locurile următoare se situează Amsterdam, cu 8.650 de euro/mp, și Barcelona, cu 8.037 de euro/mp.

În România, cele mai scumpe locuințe sunt în Cluj-Napoca, unde prețul mediu a ajuns la 3.137 de euro/mp, în creștere cu 13,2% față de anul anterior, urmat de Brașov, cu 2.156 de euro/mp (+13,6%), și București, cu 2.026 de euro/mp (+15,3%).

În ceea ce privește chiriile, Bucureștiul ocupă primul loc la nivel național, cu o medie lunară de 11,2 euro/mp, urmat de Cluj-Napoca (10,3 euro/mp) și Brașov (9,3 euro/mp).

Referitor la evoluția pieței rezidențiale, reprezentanții Deloitte estimează că prețurile ar putea continua să crească.

‘Din perspectiva tranzacțiilor, anul 2025 a fost unul atipic, cu o activitate mai intensă în prima parte a anului, înainte de intrarea în vigoare a cotei modificate de TVA pentru locuințele noi, și cu scădere accentuată în ultimele trei luni ale anului, când vânzările de locuințe s-au redus cu 10% față de perioada similară din 2024. Însă, în pofida reducerii volumului de tranzacții, prețul mediu pe metru pătrat a continuat să crească pe întreaga perioadă analizată. Iar acest trend ar putea continua, chiar dacă într-un ritm mai temperat, în condițiile în care oferta rămâne limitată în marile orașe’, a declarat Marius Vasilescu, partener, Consultanță Financiară, Deloitte România.

Ediția a 15-a a studiului Deloitte Property Index analizează evoluția pieței imobiliare rezidențiale în anul 2025, în 25 de țări și 71 de orașe. Toate prețurile incluse în analiză sunt convertite în euro, pentru a permite compararea rezultatelor.