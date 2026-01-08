Prețurile producției industriale au crescut cu 4,8% în ritm anual, în noiembrie

Prețurile producției industriale pe total (piața internă și piața externă) au crescut cu 4,8% în noiembrie 2025, față de luna similară din 2024, iar comparativ cu luna anterioară s-au majorat cu 0,3%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, publicate joi.

La nivelul pieței interne, indicele prețurilor producției industriale a înregistrat o scădere de 0,04% în noiembrie 2025 față de luna precedentă și o majorare de 4,95%, în comparație cu noiembrie 2024.

În ceea ce privește piața externă, în noiembrie față de luna precedentă, prețurile producției industriale au fost mai mari cu 1,16%, iar comparativ cu aceeași lună a anului anterior se constată o creștere de 4,33%.

Pe marile grupe industriale, în noiembrie 2025, față de noiembrie 2024, creșteri ale prețurilor producției industriale au fost consemnate în: industria bunurilor de capital (2,52%), industria bunurilor de uz curent (5,66%), industria bunurilor de folosință îndelungată (5,20%), industria bunurilor intermediare (4,67%) și în industria energetică (5,81%).

Raportat la perioada de referință, datele INS relevă faptul că, pe secțiuni de activitate, prețurile au crescut în distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (11,32%), în industria prelucrătoare (4,07%), în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (6,66%) și în industria extractivă, 0,83%.