Preţurile ridicate îi determină pe americani să cheltuie mai puţin de sărbători

Costul ridicat al bunurilor începe să afecteze semnificativ cheltuielile de sărbători ale americanilor, potrivit celui mai recent sondaj CNBC All-America Economic Survey, care indică faptul că inflaţia din ultimii ani şi scumpirea produselor importate, inclusiv pe fondul tarifelor, se resimt tot mai clar la casele de marcat, transmite CNBC.

Sondajul, realizat pe un eşantion de 1.000 de persoane la nivel naţional, cu o marjă de eroare de ±3,1%, arată că preţurile ridicate au devenit principalul factor care influenţează cât cheltuie consumatorii şi unde aleg să îşi facă cumpărăturile. Pentru prima dată în istoria cercetării, costul bunurilor este atât principala cauză pentru care unii americani cheltuiesc mai puţin, cât şi principalul motiv pentru care alţii ajung să cheltuiască mai mult.

Dintre cei care spun că vor cheltui mai puţin în acest sezon, 46% indică preţurile ridicate drept motivul principal, cu 10 puncte procentuale peste nivelul din 2024. În acelaşi timp, 36% dintre cei care spun că vor cheltui mai mult afirmă că acest lucru se datorează tot scumpirilor, o creştere de 11 puncte faţă de anul trecut. În ultimii şase ani, majoritatea americanilor spuneau că cheltuiau mai mult pentru că aveau venituri mai mari şi percepeau economia ca fiind într-o stare bună.

”Aproape 70% spun că preţurile sunt mai mari acum şi acest lucru îi afectează atât pe cei care cheltuie mai mult, cât şi pe cei care cheltuiesc mai puţin, într-o măsură mult mai mare decât oricând până acum”, a declarat Jay Campbell, partener la Hart Research, institutul de sondare care a realizat componenta democrată a studiului.

Problema accesibilităţii este tot mai prezentă în rândul consumatorilor. Potrivit sondajului, 61% dintre respondenţi cred că preţurile cresc mai repede decât veniturile lor. Procentul urcă la 74% în rândul celor cu venituri între 30.000 şi 50.000 de dolari anual şi la 78% în cazul celor care câştigă sub 30.000 de dolari.

Per ansamblu, 41% dintre americani spun că vor cheltui mai puţin de sărbători în acest an, 42% afirmă că vor cheltui aproximativ la fel ca anul trecut, iar doar 16% plănuiesc să cheltuie mai mult. Deşi americanii declară aproape în fiecare an că intenţionează să îşi reducă bugetul de sărbători, procentul din acest an este cu 6 puncte mai mare decât în 2024, cea mai mare creştere de la valul inflaţionist din 2022.

Cheltuiala medie estimată pentru cadouri este de 1.016 dolari, un nivel similar cu cel de anul trecut. În rândul celor care chiar cumpără cadouri, suma medie ajunge la 1.199 de dolari, ceea ce reprezintă o creştere de 3,9% faţă de 2024.

Sondajul evidenţiază şi un pesimism accentuat privind economia. Aproximativ 60% dintre americani se declară pesimişti atât în privinţa situaţiei economice actuale, cât şi a perspectivelor, cel mai ridicat nivel din decembrie 2023. Optimismul a scăzut cu trei puncte procentuale.

Democraţii şi independenţii rămân majoritar pesimişti, dar îngrijorarea economică începe să se manifeste şi în rândul republicanilor. În timp ce 93% dintre democraţi şi 86% dintre independenţi evaluează economia ca fiind ”doar acceptabilă” sau ”slabă”, acelaşi lucru este valabil şi pentru 53% dintre republicani.

”Trecerea de la o majoritate a republicanilor care spuneau că totul este excelent sau bun, la o evaluare de tip «acceptabil» sau «slab», este un semnal negativ”, a declarat Micah Roberts, partener la Public Opinion Strategies, firma care a realizat componenta republicană a sondajului.

Îngrijorările legate de preţuri influenţează şi comportamentul de cumpărare. Sondajul arată o creştere cu 9 puncte procentuale a ponderii celor care cumpără online, o creştere de 3 puncte pentru magazinele de tip big-box, precum Walmart sau Best Buy, şi un avans de 6 puncte pentru magazinele en-gros. Cei care cheltuie peste 1.000 de dolari sunt mai predispuşi să cumpere de la retaileri precum Costco, în timp ce cei cu bugete între 500 şi 1.000 de dolari preferă mai des comerţul online.

Aproximativ 28% dintre americani spun că achiziţionează doar produse la reducere, în timp ce jumătate caută oferte, dar cumpără şi la preţ întreg dacă este necesar. Doar 10% afirmă că nu sunt interesaţi de reduceri.

În acelaşi timp, consumatorii intră în sezonul sărbătorilor cu un nivel mai ridicat de îndatorare. Circa 57% dintre respondenţi declară că au datorii, în creştere cu 11 puncte procentuale faţă de anul trecut, iar numărul celor care spun că au ”multe datorii” a crescut cu cinci puncte. Cea mai mare schimbare se observă în rândul tinerilor cu vârste între 18 şi 34 de ani, evoluţie care ar putea fi legată de reluarea plăţilor pentru creditele studenţeşti.