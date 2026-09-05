Vicepremierul Italiei spune că băncile și companiile din energie ar trebui să ajute finanțele publice

Vicepremierul Italiei, Antonio Tajani, a sugerat vineri că băncile și companiile din energie ar trebui să fie pregătite să își plătească anticipat impozitele pentru a ajuta la consolidarea finanțelor publice, fără o creștere oficială a impozitelor, transmite Reuters.

Tajani, care este și ministrul de Externe al Italiei, a declarat că sprijinul suplimentar ar putea ajuta la finanțarea bugetului pe anul viitor, precum și a oricăror măsuri suplimentare de protejare a gospodăriilor de prețurile ridicate la energie.

Orice politică ar trebui să fie modelată după acordul încheiat anul trecut de autoritățile italiene cu băncile și firmele de asigurări pentru a avansa plățile impozitelor către stat, a declarat Tajani reporterilor în marja forumului de afaceri Ambrosetti, organizat la Cernobbio.

‘Este corect să impozităm profiturile și este corect ca firmele petroliere să dea o mână de ajutor italienilor în situația actuală. Cum ar trebui să dea o mână de ajutor? Prin impunerea unor taxe, astfel încât piețele să se sperie? … Strategia câștigătoare este cea pe care guvernul a urmărit-o cu băncile și firmele de asigurări’, a adăugat vicepremierul Italiei.

În mod tradițional, partidul Forza Italia al lui Tajani s-a opus propunerilor venite de la partenerul de coaliție, Liga, de a impozita profiturile excepționale generate de firmele din sectoarele finanțe sau energie.

De asemenea, Antonio Tajani a menționat drept posibil model un acord la care autoritățile italiene au ajuns în ultimele săptămâni cu marile companii energetice pentru a avansa plata impozitelor, pentru a ajuta guvernul să finanțeze prelungirea reducerii accizelor la combustibil.

‘Băncile și firmele de asigurări, precum și marile companii petroliere trebuie să își aducă aportul în momentele de nevoie. Dar jefuirea băncilor este pentru bandiți … soluțiile negociate sunt calea de urmat’, a spus vicepremierul Italiei. ‘Când vom începe să lucrăm la bugetul de anul viitor, dacă vor exista urgențe, vom discuta cu băncile’, a adăugat Tajani când a fost întrebat dacă măsura de anul trecut ar putea fi reînnoită.