Producția de gaze a scăzut cu 1,2% în primele 10 luni din 2025; importurile s-au majorat cu 65,2% (INS)

Producția de gaze naturale utilizabile a României a fost, în primele zece luni din 2025, de 6,21 milioane tone echivalent petrol, cu 74.400 tep sub cea din perioada similară a anului trecut (minus 1,2%), conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică (INS).

Pe de altă parte, în perioada ianuarie-octombrie din acest an, importurile de gaze naturale au crescut cu 65,2% (plus 1,012 milioane tep) față de primele zece luni din 2024, până la 2,563 milioane tep.

Conform estimărilor Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP), producția de gaze naturale ar urma să crească, până în 2027, cu un ritm mediu anual de 1,7%. Astfel, în ultima Prognoză a echilibrului energetic, pentru 2025 a fost estimată o producție de gaze naturale de 7,79 milioane tep (plus 1,5%), pentru 2026 una de 7,907 milioane tep (plus 1,5%) și pentru 2027 o producție de gaze naturale de 8,176 milioane tep (plus 3,4%).

În ceea ce privește importurile, se așteaptă o tendință de reducere, cu un ritm mai pronunțat la orizontul anului 2027 (de minus 6%), în concordanță cu avansul producției, prin intrarea în exploatare a unor noi capacități, dar luând în considerare și o menținere a tranzitului către piețe externe.

CNSP estimează, pentru 2025, importuri de gaze naturale de 2,211 milioane tep (-7,6%), pentru 2026 de 2,150 milioane tep (-2,7%) și pentru 2027 de 2,022 milioane tep (-6%).