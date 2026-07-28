Producția de hidrocarburi a Romgaz a scăzut în primul semestru din 2026 cu 3,2%

Romgaz a înregistrat în primul semestru al acestui an o producție totală de hidrocarburi de 15,67 milioane barili echivalent petrol (bep), în scădere cu 3,2% față de cea din perioada similară a anului trecut, conform unui raport preliminar remis, luni, Bursei de Valori București.

Cantitatea de gaze naturale extrase, brut, a fost de 15,44 milioane bep (-3,4%), iar producția de condensat de 230.000 bep (plus 10,3%).

Gazele naturale din producția internă valorificate au totalizat 2,36 miliarde mc, în scădere cu 6,4% comparativ cu primele șase luni din 2025.

Producția de energie electrică a fost, în perioada menționată, de 182 GWh (minus 46,7%).

Gazele naturale extrase din depozite au totalizat 1,47 miliarde mc (plus 17,8%), iar cele injectate 764,1 milioane mc (minus 17,8%).

Activitățile desfășurate de Grupul Romgaz sunt: explorare-producție de gaze naturale (se desfășoară în cadrul Romgaz și al filialei Romgaz Black Sea Limited); înmagazinare subterană gaze naturale (se desfășoară în cadrul filialei Depogaz); furnizare de gaze naturale; operații speciale și servicii la sonde; servicii de mentenanță și transporturi; producție și furnizare energie electrică; distribuție de gaze naturale.

Începând cu data de 12 noiembrie 2013, SNGN Romgaz SA este listată la Bursa de Valori București (BVB). Acționarul principal al companiei este statul român, cu 70% din acțiuni.