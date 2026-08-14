Profitul Grupului Romgaz a crescut cu 3,37% în primul semestru din 2026, depășind 1,736 miliarde de lei

Profitul net consolidat înregistrat de Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. în primul semestru din 2026 a fost de 1,736 miliarde de lei, mai mare cu 3,37%, respectiv cu 56,66 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului anterior, conform datelor transmise vineri Bursei de Valori București (BVB).

Profitul net consolidat pe acțiune (EPS) a fost de 0,45 lei.

Marjele principalilor indicatori de rentabilitate în primul semestru: rata profitului net consolidat (44,71%), EBIT consolidat (46,66%) și EBITDA consolidat (53,49%) continuă să se mențină la niveluri ridicate (S1 2025: 39,53%; 46,19% și respectiv 54,33%).

În primele șase luni consumul de gaze naturale la nivel național a înregistrat o creștere față de perioada similară a anului anterior de aproximativ 3%. Astfel, cota de piață a Romgaz este de 43,3%, cu 4% mai mică decât cota deținută în perioada similară a anului trecut.

Producția de gaze naturale, realizată în primele șase luni ale anului 2026, a fost de 2.401,3 milioane mc, ceea ce reprezintă un declin de 3,39% în raport cu producția înregistrată în semestrul I al anului 2025.

Producția de condensat realizată în primul semestru al anului 2026 a cunoscut o creștere de 10,31% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Producția de energie electrică a Romgaz a fost de 181,952 GWh, fiind cu 159,526 GWh mai mică decât cea realizată în perioada similară a anului anterior (-46,71%).

De asemenea, producția totală de hidrocarburi (gaze naturale și condensat) obținută în primul semestru al anului este în scădere cu 3,2% față de perioada similară a anului 2025.

Veniturile totale sunt mai mici în primul semestru al anului cu 212,2 milioane lei față de aceeași perioadă din 2025 (-4,7%), ca urmare a scăderii cu 10,04% a veniturilor din vânzarea gazelor naturale (3,344 miliarde de lei în S1 2026 față de 3,717 miliarde de lei în S1 2025), generată de diminuarea cu 6,2% a cantității de gaze livrate față de semestrul anului trecut.

Potrivit raportului, reducerea prețului reglementat de vânzare al gazelor naturale de la 120 lei/MWh începând cu luna aprilie 2026 a afectat negativ cifra de afaceri a Grupului Romgaz.

Din punctul de vedere al structurii livrărilor de gaze, în primul semestru al acestui an Grupul Romgaz a vândut 73,12% din cantitatea livrată la preț reglementat (S1 2025: 77,26%). În T2 2026, livrările la preț reglementat au reprezentat 66,8% din cantitatea livrată totală (T2 2025: 86,64%).

Totodată, trimestrul al doilea al anului 2026 a fost marcat de scăderea cantităților livrate cu 10,2% față de cele din trimestrul unu din 2026. Drept urmare, cifra de afaceri din vânzarea gazelor naturale a scăzut cu 17,45% în trimestrul doi 2026 față de primul trimestru al anului (1,512 miliarde lei în T2 2026 față de 1,832 miliarde lei în T1 2026).

Cifra de afaceri aferentă serviciilor de înmagazinare a înregistrat o creștere de 2,97% (283,7 milioane lei în S1 2026, față de 275,6 milioane lei în S1 2025), în principal ca urmare a creșterii veniturilor din servicii de extracție a gazelor din depozite (+18,56 milioane lei) și a celor din rezervare de capacitate de gaze (+5,53 milioane lei).

Romgaz mai arată că serviciile de injecție a gazelor în depozite au avut un efect negativ asupra cifrei de afaceri (-15,91 milioane lei). La 30 iunie 2026, 85,58% din capacitatea operațională de înmagazinare era rezervată, gradul de umplere al depozitelor fiind de 48,59%.

În schimb, cifra de afaceri din vânzarea de energie electrică (148,9 milioane lei) a reprezentat 3,83% din cifra de afaceri totală a Grupului realizată în semestrul unu al anului.

În această perioadă, veniturile din vânzarea de energie electrică au scăzut cu 16,05% față de semestrul unu din 2025, Grupul Romgaz generând producție de energie electrică doar în două luni ale anului din cauza problemelor tehnice ale actualei centrale electrice (182.000 MWh, față de 342.000 MWh în S1 2025, ceea ce a reprezentat o diminuare ca producției de 46,7%). Pentru a face față obligațiilor contractuale de livrare, Grupul a achiziționat energie electrică din piață.

În primul semestru, Grupul a încasat de la Ministerul Energiei o parte din suma datorată în baza OUG nr. 27/2022 și a celor subsecvente, ceea ce a avut un efect pozitiv net asupra rezultatului de 123,8 milioane lei ca urmare a reluării la venituri a ajustării de depreciere a acestei creanțe înregistrate în anul 2025.

În aceeași perioadă, Grupul a realizat investiții de 2,55 miliarde lei (valori non-IFRS), reprezentând 86% din nivelul planificat. Pentru perimetrul Neptun Deep a fost alocată suma de 2,02 miliarde lei.

Producția de gaze naturale înregistrată în semestrul unu a fost influențată de următorii factori: efectuarea de lucrări de reparații și intervenții la sondele cu productivitate scăzută sau inactive, în urma cărora s-au reactivat 89 de sonde cu debite importante; continuarea proiectelor de reabilitare a principalelor zăcăminte mature de gaze; implementarea de măsuri pentru optimizarea exploatării zăcămintelor de gaze naturale; finalizarea unor lucrări de investiții pentru extinderea infrastructurii productive și conectarea de noi sonde la această infrastructură; declinul de producție specific activității de exploatare a zăcămintelor de hidrocarburi.

Potrivit situației, consumul de gaze naturale estimat la nivel național pentru primul semestru 2026 a fost de 59,7 TWh, cu aproximativ 3% mai mare decât cel înregistrat în semestrul I 2025, din care cca. 12,9 TWh a fost acoperit cu gaze din import iar diferența de 46,8 TWh cu gaze din intern. Pentru acoperirea consumului la nivel național, Romgaz a participat cu livrări (pe piața internă) de 25,8 TWh, ceea ce reprezintă 43,3% din consumul național și 55,2% din consumul acoperit cu gaze din producția internă.

Activitățile desfășurate de Grupul Romgaz sunt: explorare-producție de gaze naturale (se desfășoară în cadrul Romgaz și al filialei Romgaz Black Sea Limited); înmagazinare subterană gaze naturale (se desfășoară în cadrul filialei Depogaz); furnizare de gaze naturale; operații speciale și servicii la sonde; servicii de mentenanță și transporturi; producție și furnizare energie electrică; distribuție de gaze naturale.

Începând cu data de 12 noiembrie 2013, SNGN Romgaz SA este listată la Bursa de Valori București. Acționarul principal al companiei este statul român, cu 70,0071% din acțiuni.