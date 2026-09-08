Producția de zahăr a Thailandei va scădea cu cel puțin 17%, agravând criza globală

Producția de zahăr a Thailandei ar putea scădea cu cel puțin 17% în sezonul următor, cea ce va pune noi presiuni asupra aprovizionării mondiale, în contextul în care seceta afectează unii dintre cei mai mari producători din lume, transmite Bloomberg.

Potrivit lui Rangsit Hiangrat, directorul asociației reprezentative Thai Sugar Millers Corp, în anul 2026-2027, producția de zahăr a Thailandei ar putea scădea până mai puțin de 10 milioane de tone, de la 12 milioane de tone în sezonul anterior.

Thailanda este al doilea cel mai mare exportator mondial de zahăr, iar scăderea producției sale vine într-un moment în care se intensifică fenomenul meteorologic El Nino, cunoscut pentru că provoacă secetă în zone extinse din sudul și sud-estul Asiei. Riscurile la adresa aprovizionării au împins în sus cotațiile futures la zahăr la bursa de la New York, prețurile crescând cu peste 20% luna trecută, cea mai mare creștere de după 2010.

Rangsit Hiangrat a precizat că precipitațiile în nord-est-ul Thailandei, regiune care este responsabilă aproximativ 45% din producția totală de trestie de zahăr a Thailandei, au fost mai mici anul acesta decât în alte părți ale țării. În plus, prețurile relativ mai mari la manioc ar putea încuraja fermierii thailandezi să schimbe culturile, a adăugat Hiangrat.

În paralel, în India, un alt mare producător mondial de zahăr, precipitațiile din timpul sezonului musonic, care se încheie luna aceasta, au fost și ele sub nivelurile normale. Organizația Internațională a Zahărului prognozează un deficit global de aproximativ 260.000 de tone în sezonul următor, invocând impactul fenomenului meteo El Nino asupra recoltelor de trestie de zahăr din Asia.

Producția de zahăr a Thailandei a atins un vârf în anii de producție 2017-2018 și 2018-2019, când a trecut de 14,5 milioane de tone, conform datelor furnizate de Thai Sugar Millers Corp. Producția a scăzut de atunci și se situează de obicei în jurul unei medii de aproximativ 10 milioane de tone, produsă din procesare unei cantități de aproximativ 90 până la 100 de milioane de tone de trestie de zahăr, a declarat Hiangrat.

Vineri, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a informat că indicele global al prețurilor produselor alimentare a urcat în luna august la cel mai ridicat nivel de la sfârșitul anului 2022, în condițiile în care vremea nefavorabilă și perturbările create de război în Golful Persic și Marea Neagră au intensificat îngrijorările cu privire la aprovizionarea cu produse de bază. În rândul principalelor categorii de produse alimentare urmărite de FAO, prețurile la zahăr au înregistrat o creștere de 11,9% în luna august, pe fondul estimărilor privind randamente mai mici la sfecla de zahăr în Uniunea Europeană din cauza vremii nefavorabile, precum și a îngrijorărilor cu privire la impactul fenomenului El Nino asupra perspectivelor de producție în principalele țări producătoare din Asia, și anunțul Indiei privind importurile de zahăr fără taxe vamale.