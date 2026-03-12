ANPC: 140 de tone de zahăr oprite de la comercializare; amenzi de 2,84 milioane de lei

Comisarii pentru Protecția Consumatorilor au oprit definitiv de la comercializare aproximativ 140 de tone de zahăr, fiind identificate abateri semnificative între cantitatea netă declarată și cea efectivă, a anunțat joi Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Această situație a generat un prejudiciu estimat la aproximativ 30.000 de lei, suportat direct de către consumatori.

‘Ca urmare a controalelor efectuate în data de 10.03.2026, aproximativ 140 de tone de zahăr au fost oprite definitiv de la comercializare, fiind identificate abateri semnificative între cantitatea netă declarată și cea efectivă. Diferențele constatate au depășit 70 de grame pe unitate de ambalaj, situație care contravine cerințelor legale privind corecta informare și afectează în mod direct drepturile și interesele economice ale consumatorilor. Raportând această diferență la cantitatea totală oprită de la comercializare, rezultă că aproximativ 10 tone de zahăr nu au fost livrate în mod real consumatorilor, deși acestea erau incluse în gramajul declarat pe ambalaj’, se arată într-un comunicat al ANPC transmis AGERPRES.

În cadrul acțiunii de control au fost verificați 271 de operatori economici, iar pentru abaterile constatate au fost dispuse următoarele sancțiuni: 456 amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 2,84 milioane lei, 110 avertismente și 11 măsuri de oprire temporară a prestării serviciilor (OTPS) până la remedierea deficiențelor.

Practicile identificate de comisarii ANPC sunt considerate practici comerciale incorecte, deoarece induc în eroare consumatorii în privința caracteristicilor esențiale ale produsului, în special a cantității efective achiziționate.

‘Prin aceste demersuri, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor își reafirmă rolul instituțional și prezența activă în societate, acționând constant pentru protejarea intereselor economice ale consumatorilor și pentru asigurarea unui climat comercial echitabil și responsabil’, se menționează în comunicat.