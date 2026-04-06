Thailanda extinde telemunca la toate agențiile guvernamentale pe fondul crizei energetice

Prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul a anunțat luni extinderea măsurilor de economisire a energiei, inclusiv telemunca, la toate agențiile guvernamentale, invocând ‘riscul unei crize energetice’ din cauza incertitudinii privind aprovizionarea generată de războiul din Orientul Mijlociu, transmite EFE.

‘Trebuie să creștem gradul de conștientizare și înțelegere a situației și să găsim modalități de a gestiona resursele naționale de petrol pentru a minimiza impactul asupra cetățenilor noștri’, a declarat Anutin într-o postare pe Facebook.

Thailanda, care solicitase deja anumitor funcționari să intre în telemuncă, este puternic dependentă de petrolul importat din țările din Golful Persic și suferă din cauza blocării Strâmtorii Ormuz, pe fondul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului. În mod normal, prin această strâmtoare trece 20% din țițeiul mondial.

Pe lângă măsurile pentru angajații din sectorul public, premierul thailandez a solicitat și cooperarea companiilor private pentru a reduce utilizarea vehiculelor private. ‘Problemele cu care se confruntă multe țări includ nu doar creșterea prețurilor petrolului, ci și dificultatea tot mai mare de a-l importa’, a subliniat Anutin.

Guvernul thailandez a declarat pe 17 martie că are rezerve de țiței pentru aproximativ 100 de zile.

Politicile de economisire a energiei coincid cu cel mai fierbinte sezon din Thailanda, când consumul de energie electrică al gospodăriilor crește vertiginos, în mare parte din cauza utilizării crescute a aparatelor de aer condiționat.

Alte țări din Asia de Sud-Est au luat, de asemenea, măsuri similare pentru a încerca să facă față creșterii prețurilor la combustibili, inclusiv Filipine, Indonezia, Malaezia și Vietnam.