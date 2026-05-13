Producția industrială a scăzut cu 2% în primul trimestru

Producția industrială a scăzut, în primul trimestru din acest an, comparativ cu perioada similară din 2025, atât ca serie brută cu 2%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 2,4%, arată datele publicate, miercuri, de Institutul Național de Statistică.

Astfel, în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 martie 2025, producția industrială (serie brută) a scăzut cu 2%, ca urmare a scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-3,3%) și industria extractivă (-1%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 6,1%.

Pe serie ajustată, producția industrială a fost mai mică cu 2,4%, ca efect al scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-3,8%) și industria extractivă (-1,0%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a crescut cu 5,7%.

Conform INS, în luna martie 2026, producția industrială (serie brută) a crescut față de luna precedentă cu 11,6%, datorită creșterilor industriei extractive (+24,0%) și industriei prelucrătoare (+13,3%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a scăzut cu 2,8%.

Pe serie ajustată, producția industrială a fost mai mare față de luna precedentă cu 0,3%, susținută de creșterile înregistrate de industria extractivă (+10%) și industria prelucrătoare (+0,4%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a scăzut cu 2,9%.

Față de luna corespunzătoare din anul precedent, producția industrială (serie brută) a scăzut cu 0,7%. Industria prelucrătoare a scăzut cu 1,5%, în timp ce producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat și industria extractivă au crescut cu 3,6%, respectiv cu 2,0%.

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a fost mai mică față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 2,2%, din cauza scăderii industriei prelucrătoare (-3,2%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat și industria extractivă au crescut cu 3,7%, respectiv cu 1,3%.