Profitul Saudi Aramco a crescut cu 26% în primul trimestru, pe fondul războiului cu Iranul şi al blocajului din Strâmtoarea Ormuz

Gigantul energetic saudit Saudi Aramco a raportat duminică o creştere de 26% a profitului net ajustat în primul trimestru din 2026, depăşind estimările analiştilor, după ce conducta strategică East-West a funcţionat la capacitate maximă în contextul perturbărilor din Strâmtoarea Ormuz, transmite Reuters.

Profitul net ajustat al companiei a ajuns la 33,6 miliarde de dolari în trimestrul întâi, faţă de 26,6 miliarde de dolari în aceeaşi perioadă a anului trecut şi cu 34% peste nivelul trimestrului precedent.

Analiştii estimaseră un profit de aproximativ 31,2 miliarde de dolari.

CEO-ul Aramco, Amin Nasser, a declarat că conducta East-West, care a atins capacitatea maximă de 7 milioane de barili pe zi, a devenit „o arteră critică de aprovizionare” în timpul şocului energetic global provocat de conflictul cu Iranul.

Conducta permite exportul petrolului saudit prin Marea Roşie, evitând Strâmtoarea Ormuz, unde blocada iraniană a dus deja la pierderea a aproape un miliard de barili de petrol de pe piaţa globală.

Tensiunile au continuat şi vineri, după ce Iranul a lansat noi rachete asupra Emiratelor Arabe Unite, iar SUA au atacat două petroliere iraniene care încercau să evite blocada navală americană.

Pe fondul crizei, preţul petrolului Brent a crescut cu aproximativ 1% vineri, închizând la 101,29 dolari pe baril, în timp ce petrolul american WTI a ajuns la 95,42 dolari pe baril.

Cotaţia Brent a urcat cu 95% în primul trimestru şi este cu aproximativ 67% peste nivelul de la începutul anului.

Directorii marilor companii petroliere internaţionale avertizează că războiul cu Iranul va produce schimbări structurale majore în sistemul energetic global, accelerând investiţiile în securitate energetică şi diversificarea surselor de aprovizionare.

Aramco a raportat la finalul trimestrului un raport de îndatorare („gearing ratio”) de 4,8%.

Consiliul de administraţie al companiei a aprobat şi un dividend de bază de 21,9 miliarde de dolari pentru primul trimestru, în creştere cu 3,5% faţă de anul anterior.