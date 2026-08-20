Proiect: AUR propune ca fermierii să beneficieze direct de acciza redusă la motorină

Parlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) au depus un proiect de lege prin care propun simplificarea mecanismului prin care fermierii beneficiază de acciza redusă pentru motorina utilizată în agricultură.

Inițiativa urmărește ca facilitatea fiscală să fie aplicată direct la momentul achiziției, astfel încât agricultorii să nu mai fie obligați să plătească integral acciza și să aștepte rambursarea diferenței, a precizat, miercuri, un comunicat al AUR.

Propunerea legislativă este inițiată de senatoarea ADaniela ȘtefănescuUR și modifică articolul 342 din Codul fiscal. Proiectul nu introduce o facilitate fiscală nouă și nu modifică nivelul sprijinului acordat agricultorilor, ci schimbă modalitatea prin care acesta este acordat, prin înlocuirea sistemului actual de rambursare cu aplicarea directă a accizei reduse. Deși fermierii au dreptul la o acciză redusă pentru motorină, în realitate sunt obligați să plătească prețul întreg la pompă și să aștepte luni de zile pentru recuperarea diferenței, a atras atenția senatoarea AUR.

‘Astăzi avem o lege care spune că fermierul are dreptul la o acciză mai mică pentru motorină. Realitatea spune că trebuie să o aștepte. Fermierul plătește la pompă prețul întreg, apoi așteaptă luni restituirea diferenței de acciză în timp ce câmpul nu așteaptă. Acesta este motivul pentru care am propus să schimbăm mecanismul. Nu schimbăm facilitatea și nici principiul. Nu cerem un leu în plus din buget. APIA va calcula anual motorina eligibilă pentru fiecare fermier. Un registru electronic ține evidența. La pompă, sistemul verifică disponibilul și acciza redusă se aplică automat. Și încă o parte importantă. Nu scoatem controlul din sistem, îl facem mai bun. Motorina va fi marcată și colorată fiscal, așa încât statul poate verifica oricând dacă e folosită legal. Fermierul câștigă lichiditate, statul câștigă control, amândoi câștigă predictibilitate’, a precizat Daniela Ștefănescu.

Conform acesteia, vor fi mai puține dosare și mai puțină birocrație.

‘Fermierul nu trebuie să finanțeze statul și dacă are dreptul la acciză redusă, să o primească când cumpără motorina, la pompă, nu peste luni de zile. Asta e schimbarea. Fără cerere, fără adeverință, fără bani blocați, fără niciun leu în plus din buget. Doar un sistem care în sfârșit funcționează pentru amândoi, stat și fermieri’, a transmis parlamentara AUR.