Proiect: Bugetul asigurărilor sociale de sănătate se suplimentează la venituri cu peste patru miliarde de lei

Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se suplimentează la venituri cu suma de 4,035 miliarde de lei și la cheltuieli cu credite de angajament și credite bugetare în sumă de 3,399 miliarde de lei, potrivit notei de fundamentare care însoțește proiectul de rectificare bugetară, publicat luni de Ministerul Finanțelor.

Cheltuielile au fost suplimentate pentru asigurarea continuității în acordarea materialelor și prestărilor de servicii cu caracter medical, plata drepturilor salariale pentru personalul încadrat în unitățile sanitare publice și pentru acordarea și decontarea concediilor medicale și a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate.

Majorarea veniturilor curente la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate este influențată de evoluția pozitivă a veniturilor din contribuțiile de asigurări sociale de sănătate încasate de la persoanele fizice ce au obținut venituri din activități independente, rezultat al majorării plafonului de impozitare a CASS (de la 6/12/24 salarii minime brute garantate în plată pe țară la 60 de salarii minime brute garantate în plată pe țară, măsură instituită prin Legea 296/2023).

De asemenea, majorarea veniturilor este posibilă datorită măsurilor aprobate prin Legea nr. 141/2025 (+1,995 miliarde de lei), cum ar fi: eliminarea facilității de exceptare de la plata CASS pentru persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii, pentru partea ce depășește suma lunară de 3.000 de lei; eliminarea exceptării de la plata CASS a unor categorii de persoane – persoanelor aflate în întreținerea unei persoane asigurate, persoanele beneficiare de indemnizație de șomaj, persoanele care beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului, persoanele fizice care beneficiază de venitul minim de incluziune, personalul monahal al cultelor recunoscute și alte persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin acte normative.

Totodată, se propune majorarea veniturilor datorită evoluției încasărilor contribuției datorate pentru medicamente și a contribuției datorate pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat înregistrate peste programul stabilit.

Deficitul bugetar pe care a fost construită rectificarea a urcat la 8,4% din PIB, față de 7% anterior.