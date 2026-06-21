PSD a decis să intre în Guvernul condus de Adrian Veștea

PSD a decis, duminică, în ședința Consiliului Politic Național să susțină în Parlament învestirea Guvernului condus de Adrian Veștea și să participe la guvernare, potrivit unor surse politice Antena 3 CNN.

Pentru a susține viitorul Cabinet, social-democrații au solicitat să dețină nouă funcții de miniștri și funcția de secretar general al Guvernului.

Cine sunt miniștrii propuși de Sorin Grindeanu și conducerea PSD să facă parte din noul guvern:

Marian Neacșu – vicepremier și Ministerul Afacerilor Interne

Alexandru Rogobete – Ministerul Sănătății

Bogdan Ivan – Ministerul Energiei

Florin Manole – Ministerul Muncii

Florin Barbu – Ministerul Agriculturii

Radu Marinescu – Mininisterul Justiției

Mihai Ghigiu – Ministerul Mediului

Romeo Lungu – Ministerul Dezvoltării

Ioan Vulpescu – Ministerul Culturii

Radu Oprea – Secretar General

Social-democrații au solicitat, de asemenea, ca în programul de guvernare al lui Adrian Veștea să fie cuprinse și o serie de propuneri ale lor.

‘România are nevoie urgentă de un guvern funcțional pentru a opri austeritatea oarbă și pentru a elimina actualul blocaj politic. Decizia PSD vine după o analiză amănunțită și după ajustarea corespunzătoare a programului de guvernare. Noul Executiv are datoria să ia măsuri pentru reluarea creșterii economice și pentru protejarea populației vulnerabile. Principalele ținte sunt reducerea inflației, finanțarea investițiilor strategice naționale și a celor vitale pentru comunități. Toate aceste demersuri trebuie să se încadreze în rigorile respectării marilor echilibre financiar-bugetare’, a anunțat PSD, într-un comunicat transmis duminică seara.

‘PSD avertizează că votul său de învestitură pentru Cabinetul Veștea nu reprezintă un cec în alb. Partidul Social Democrat va monitoriza cu exigență fiecare decizie cu impact economic, nu va tolera tergiversări în atragerea fondurilor europene și nici vreun alt experiment fiscal pe seama contribuabililor români’, se mai afirmă în comunicatul PSD.