PSD: Dominic Fritz trebuie să plece. USR are obligația morală și politică să-i retragă sprijinul

USR are obligația morală și politică să-i retragă sprijinul primarului Dominic Fritz, după decizia definitivă a Instanței supreme privind conflictul de interese, susțin reprezentanții PSD într-un comunicat de presă.

‘PSD solicită conducerii USR să ia act de decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) privind încălcarea normelor de integritate de către primarul Dominic Fritz și să dispună suspendarea acestuia din toate funcțiile din partid și retragerea sprijinului politic în exercitarea funcției de conducere la Primăria Municipiului Timișoara. Dincolo de implicațiile legale care decurg din decizia ICCJ, USR are obligația morală și politică să aplice asupra propriilor membri toate standardele de integritate pe care le-au solicitat cu înverșunare din partea membrilor altor partide, aflați într-o situație similară cu cea a primarul Dominic Fritz. Din perspectiva principiilor de integritate invocate obsesiv de-a lungul timpului de către USR, fiecare zi în care acesta rămâne în funcția de primar și președinte de partid reprezintă un afront incalificabil la adresa cetățenilor’, au transmis social-democrații vineri.

Potrivit acestora, ‘nerespectarea acestor standarde și orice tentativă a USR de a face scut în jurul condamnatului Dominic Fritz vor descalifica definitiv și irevocabil acest partid din rolul de instanță morală a politicii românești, pe care l-a pretins cu agresivitate încă de la înființare’.

‘Potrivit propriilor standarde de integritate afișate în campaniile electorale, USR trebuie să se abțină să comenteze deciziile magistraților. Orice încercare de a insinua o legătură între evenimentele politice din prezent și decizia magistraților împotriva primarului Fritz constituie un atac politic violent la adresa Justiției. Nu în ultimul rând, PSD avertizează prefectul USR de Timiș să nu abuzeze de funcția sa pentru a-l menține ilegal pe Dominic Fritz în funcția de primar al municipiului Timișoara. Jurisprudența CCR și a ICCJ prevede clar că în cazul unei decizii definitive și irevocabile de conflict de interese, mandatul de primar încetează de drept, iar prefectul are obligația legală să emită ordinul de eliberare din funcție. Dominic Fritz trebuie să plece!’, mai transmite PSD.

Poziția PSD vine după ce Instanța supremă a confirmat joi, printr-o sentință definitivă, un raport al Agenției Naționale de Integritate prin care edilul USR al Timișoarei, Dominic Fritz, era găsit în conflict de interese administrativ.

În urma publicării deciziei, Dominic Fritz a anunțat că își va continua activitatea politică și administrativă și că va duce la capăt mandatul de primar al Timișoarei, iar pentru a reconfirma sprijinul politic necesar exercitării funcției de președinte al partidului, va solicita un vot de încredere atât în Biroul Național al USR, cât și la Congresul partidului, programat în luna octombrie.

El a spus totodată că va contesta la Curtea Europeană a Drepturilor Omului sentința, care are ca efect interzicerea candidaturii sale la orice funcție aleasă până în anul 2030 inclusiv.

Vineri, Dominic Fritz a reiterat, într-un mesaj pe Facebook, că parlamentarii Uniunii Salvați România nu vor vota pentru Guvernul Veștea.