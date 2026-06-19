Raffel: Aderarea la OECD presupune o funcționare mai bună a autorităților, o eficientizare în ceea ce privește plățile

România a făcut progrese și ar fi foarte bine să le continue, iar aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) presupune o funcționare mai bună a autorităților, o eficientizare în ceea ce privește plățile către sectorul public și privat, a declarat Volker Raffel, președintele AHK România, la un eveniment al organizației.

‘Ținta de acum, aderarea la OECD, presupune o funcționare mai bună a autorităților, o eficientizare în ceea ce privește plățile către sectorul public și privat. Guvernul care va veni ar trebui să facă reformele necesare’, a spus Volker Raffel.

Potrivit unui comunicat al AHK România, evenimentul estival al comunității de afaceri româno-germane, ‘Sărbătoarea Verii’, a reunit la București peste 650 de participanți, lideri din business, societate civilă și media, sub motto-ul ‘A summer to connect. Building trust for tomorrow’.

Comunitatea oamenilor de afaceri consideră că încrederea este fundamentul pe care se construiesc parteneriate durabile, investiții și dezvoltarea economică, în special în perioade ca cea pe care o traversăm acum, marcată de incertitudini și schimbări rapide. Temele pe care se concentrează activitatea AHK România în această perioadă sunt educația, apărarea și consolidarea comunităților regionale.

‘Continuitatea, stabilitatea și situațiile de tip win-win pe care noi, mediul de afaceri, le avem împreună cu administrațiile locale, la nivel local și regional, sunt esențiale. Noi am construit la nivel local un pilon stabil pentru creșterea economică. Așadar, să nu privim mereu doar la nivelul central; nucleul continuității și al stabilității se află în comunitățile locale și cele regionale’, a afirmat, la rândul său, directorul general al AHK România, Sebastian Metz.

Germania și România au un lung istoric de schimburi economice, bazate pe legături socio-politice și culturale puternice și pe activități desfășurate în numeroase regiuni ale României, a remarcat ambasadoarea Republicii Federale Germane în România, Angela Ganninger.

‘Deciziile importante pentru acest ecosistem nu se iau doar în capitale și la Bruxelles: este nevoie ca impulsurile și idei le din partea mediului de afaceri și a societății civile să pătrundă în politică și administrație,’ a menționat aceasta.

A fost organizată și tradiționala tombola caritabilă. Companiile membre AHK au pus la dispoziție peste 600 de premii, iar suma strânsă din vânzarea biletelor, de 32.410 lei, a fost donată Crucii Roșii România.

Cu o tradiție de peste 20 de ani, ‘Sărbătoarea Verii’ AHK România reunește anual comunitatea de afaceri româno-germană, alături de reprezentanți ai mediului instituțional, societății civile și mass-media, consolidând dialogul și parteneriatele.

AHK România este reprezentanța oficială a economiei germane. Înființată în 2002, AHK numără peste 700 de membri și oferă companiilor o platformă importantă pentru networking, schimb de informații și experiențe. Începând cu 1 ianuarie 2020, în cadrul AHK România funcționează și Centrul de competență pentru Republica Moldova.