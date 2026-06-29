Rata șomajului înregistrat la nivel național a scăzut la 3,21%, în luna mai, față de aprilie

Rata șomajului înregistrat la nivel național a fost de 3,21% la sfârșitul lunii mai 2026, cu 0,03 puncte procentuale mai mică decât în luna anterioară și cu 0,03 puncte procentuale mai mare decât în luna mai 2025, a anunțat, luni, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Conform sursei citate, numărul total al șomerilor înregistrați a fost de 256.794 de persoane.

Din totalul șomerilor înregistrați, 56.628 au fost șomeri indemnizați și 200.166 neindemnizați. Numărul șomerilor indemnizați a scăzut cu 1.195 de persoane, iar numărul șomerilor neindemnizați a scăzut cu 1.171 de persoane față de luna precedentă.

Pe medii de rezidență, numărul șomerilor la finele lunii mai se prezintă astfel: 68.338 de șomeri provin din mediul urban și 188.456 de șomeri provin din mediul rural.

Numărul șomerilor femei la 31 mai 2026 era de 124.116 de persoane, în timp ce numărul șomerilor bărbați era de 132.678 persoane.

Cei mai mulți șomeri aveau vârsta de peste 55 ani (65.783), urmați de cei cu vârsta între 40 – 49 de ani (62.203), la polul opus se aflau persoanele între 25 – 29 de ani (14.964).

Cei mai mulți șomeri aveau vârsta de peste 55 ani (65.783), urmați de cei cu vârsta între 40 – 49 de ani (62.203), iar la polul opus se aflau persoanele între 25 – 29 de ani (14.964).

După nivelul de educație, șomerii fără studii și cei cu nivel de educație primar au o pondere însemnată în totalul șomerilor înregistrați în evidențele ANOFM (29,48%). Șomerii cu nivel de educație gimnazial reprezintă 34,08% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii universitare 4,68 %.