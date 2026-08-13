Capitalul uman al viitorului: România prezintă la Dublin prima cercetare care cartografiază neurocognitiv excelența

Într-o economie în care competențele avansate, creativitatea și capacitatea de inovare devin resurse strategice, identificarea și dezvoltarea talentului nu mai reprezintă doar o temă educațională. Este o investiție în capitalul uman și, implicit, în competitivitatea unei țări. România intră în această conversație internațională cu o cercetare realizată în premieră în Europa Centrală și de Est. „Profilul Neurocognitiv al Excelenței din România”, studiul care analizează modul în care funcționează creierul tinerilor cu performanțe excepționale, a fost prezentat astăzi, la Dublin, în cadrul celei de-a XX-a Conferințe Internaționale ECHA – European Council for High Ability. Cercetarea este realizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Institutul BrainMap, și continuă peste două decenii de programe dedicate identificării și susținerii copiilor și tinerilor cu potențial înalt. Afiliată internațional la ECHA și conectată la rețele globale dedicate educației și dezvoltării talentului, Fundația își extinde astfel demersurile din România către zona cercetării și a schimbului internațional de expertiză.

Cu ajutorul electroencefalografiei cantitative – qEEG -, cercetarea analizează activitatea cerebrală a unor copii, adolescenți și tineri care au demonstrat deja performanțe în domenii diferite, de la matematică, informatică și știință până la arte și muzică. Una dintre concluziile importante este că nu există un profil neurocognitiv unic al performanței. Au fost identificate tipare diferite de activitate cerebrală, asociate unor forme distincte de excelență. Din perspectivă educațională, concluzia este relevantă: dacă performanța nu urmează un singur model, nici dezvoltarea talentului nu poate fi construită după o formulă standard. Personalizarea educației, identificarea timpurie a abilităților și accesul la mentorat devin astfel elemente importante în transformarea potențialului în competență și, ulterior, în performanță de vârf.

Aceasta este și una dintre direcțiile majore discutate la ECHA 2026. Cercetători internaționali precum Prof. Frank C. Worrell, de la University of California, Berkeley, fost președinte al American Psychological Association, Dr. Rena F. Subotnik, Prof. Tracy L. Cross și Dr. Jennifer Riedl Cross au analizat mecanismele prin care abilitatea se poate transforma în talent și apoi în performanță. Concluzia comună este că potențialul cognitiv reprezintă doar punctul de plecare. Performanța depinde de oportunități, educație, motivație, perseverență, competențe psihosociale, mentori și accesul la mediile potrivite. În aceeași logică, discuțiile de la Dublin au adus în prim-plan și nevoia unor sisteme educaționale mai flexibile. Dr. Aoife Brennan, de la Dublin City University, a pus accentul pe depășirea modelului construit în jurul „elevului mediu” și pe crearea unor trasee de învățare care permit fiecărui copil să avanseze în funcție de propriul potențial.

Miza depășește însă spațiul școlii. În economiile bazate pe cunoaștere, capacitatea unei țări de a identifica, dezvolta și păstra talentul influențează direct potențialul său de inovare. România are tineri care obțin performanțe internaționale în știință, tehnologie, cercetare, arte sau sport. Provocarea este transformarea acestor reușite individuale într-un ecosistem care produce și susține performanța pe termen lung.

Prezentarea „Profilului Neurocognitiv al Excelenței din România” la ECHA 2026 aduce o contribuție românească într-o dezbatere globală tot mai relevantă: cum transformăm potențialul individual într-o resursă strategică pentru dezvoltarea unei societăți? Într-o lume în care competiția pentru talent devine tot mai puternică, răspunsul la această întrebare poate conta la fel de mult pentru viitorul unei economii precum investițiile în tehnologie, infrastructură sau capital.