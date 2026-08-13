Peste 29.500 de locuri de muncă sunt vacante la nivel național

Angajatorii din România oferă 29.723 locuri de muncă la nivel național, iar alte 141 posturi sunt disponibile în Spațiul Economic European (SEE), prin intermediul rețelei EURES România, informează miercuri Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (3.103); curier (1.914); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.301); manipulant mărfuri (1.235); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (1.189); lucrător comercial (1.069); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (948); agent de securitate (790); ajutor bucătar (514); dulgher (exclusiv restaurator) (500).

Dintre locurile de muncă vacante, 1.984 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; specialist în diverse domenii de activitate; medic în diverse specializări etc.), 5.392 celor cu studii liceale sau postliceale (agent de vânzări; casier; asistent medical generalist; funcționar informații clienți; asistent personal al persoanei cu handicap grav etc) iar 6.601 sunt pentru persoanele cu studii profesionale (conducător auto transport rutier; sudor; lucrător comercial; lăcătuș mecanic; electrician în construcții etc.).

Restul de 15.746 locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (curier; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții; agent de securitate etc).

Precizăm faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

În ceea ce privește Spațiul Economic European, angajatorii oferă, prin EURES România, 141 de de muncă vacante, cele mai multe fiind în: Norvegia – 45 pentru lucrător în producție în prelucrarea somonului; Olanda – 30 pentru mecanic de camioane, șofer de camion, șofer de autobuz, inspector veterinar; Suedia – 20 pentru șofer autobuz; Germania – 20 pentru lucrător ajutor în podgorie, lucrător în producție – procesare produse din carne; Irlanda – 13 pentru îngrijitor persoane; Malta – 9 pentru tehnician arheolog, arheolog, specialist în Branding, Marketing și Comunicare, inginer proiectant mecanic, inginer de automatizări pentru clădiri, tehnician senior, specialist procese operaționale (piața din România), analist chimie control calitate; Danemarca – 4 pentru dulgher pentru utilaje de prelucrare a lemnului, dulgher și tâmplar montator, programator CNC / tâmplar mobilă.