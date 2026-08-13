BNR a revizuit în creștere, la 6,1%, prognoza de inflație pentru finalul acestui an

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 6,1%, de la 5,5% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 3,4% la sfârșitul lui 2027, față de 2,9% anterior, potrivit datelor prezentate joi de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

”Prognoza noastră arată așa: scădere rapidă, puternică, a inflației până spre sfârșitul anului, cu fluctuații, mai ales în ultimele luni ale acestui an. Colegi au introdus, față de prognoza anterioară, o ușoară creștere de la 5,5 la 6,1 pentru decembrie. De ce? Pentru că s-a introdus ceea ce acum este cert: canicula, seceta și impactul asupra producției de electricitate și, în general, impactul în ceea ce privește situația energiei în România. Dar, chiar cu 0,5 puncte peste, tendința este de scădere și în continuare, și se intră în intervalul de variație din jurul țintei în trimestrul 4 2027. Deci avem, în esență o menținere a perspectivei de corecție amplă în acest trimestru, reducere aproape la jumătate a ratei inflației anuale, ca urmare a disipării efectelor statistice directe asociate majorării cotelor de TVA, accizelor și prețurilor energiei electrice din anul anterior. Și treptat, pe parcursul anului următor, intrăm în ținta de inflație, scădere treptată a inflației și noi sperăm că, în lipsa unor factori care pot să schimbe această traiectorie, să ajungem în interiorul țintei în T4-2024”, a declarat Mugur Isărescu, la conferința pentru prezentarea Raportului asupra inflației.

El a menționat că pentru acest an, există o creștere suplimentară a prețurilor la combustibili. Conform datelor prezentate, combustibilii au o pondere de 1,1 puncte procentuale în inflația finală de 6,1%.