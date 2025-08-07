Redescoperă sănătatea părului cu gama de îngrijire Dyson Omega™ – dezvoltată pentru fortificare și strălucire de durată

Dyson lansează a doua sa gamă de produse pentru îngrijirea părului, Dyson Omega™. Combinând 13 ani de expertiză agricolă cu 12 ani de cercetare științifică în domeniul părului, inginerii Dyson au apelat la ingrediente naturale pentru a rezolva problema părului uscat. De la un amestec unic de șapte uleiuri bogate în omega, inclusiv ulei de floarea-soarelui recoltat de pe propriile ferme Dyson din Lincolnshire, Marea Britanie, gama cuprinde un ulei hidratant pentru păr care regenerează și revitalizează și un spray leave-in care îngrijește și descurcă.

„Am reunit două lumi complet diferite – agricultura și frumusețea – pentru a dezvolta un produs care redă sănătatea părului prin ingrediente naturale.

Am descoperit moduri în care tehnologia noastră poate îmbunătăți radical sănătatea părului. Inovațiile majore – cum ar fi motorul, sistemele de încălzire și tehnologia fluxului de aer – ne-au permis să revoluționăm îngrijirea părului și să obținem performanțe semnificativ îmbunătățite.

Omega este primul produs Dyson care conține un ingredient cultivat în fermele Dyson. Dezvoltat pentru toate tipurile de păr, rezolvă problema părului uscat, încâlcit și rebel folosind ingrediente naturale pe care le cultivăm chiar noi. Privind spre viitor, vom continua să fim pionieri în dezvoltarea soluțiilor menite să îmbunătățească sănătatea părului prin aplicarea tehnologiei, inovației și științei din spatele ingredientelor.” – spune Sir James Dyson, Fondatorul Dyson și Dyson Farming.

Dyson Farming a fost înființată în 2012 și este cea mai mare afacere agricolă din Marea Britanie, cu 36.000 de acri de teren agricol – echivalentul a aproximativ 20.000 de terenuri de fotbal. Dyson Farming este unul dintre primii cinci producători din Regatul Unit de grâu, orz pentru bere, semințe oleaginoase și cartofi, precum și de floarea-soarelui pentru gama Dyson Omega™. Câmpul de floarea-soarelui al fermei, de nouă hectare, găzduiește peste 800.000 de flori, unele ajungând la o înălțime de aproape doi metri.

Floarea-soarelui nu a fost aleasă pentru aspectul ei, ci pentru chimia unică: uleiul de floarea-soarelui este bogat în acizi grași esențiali, în special omega 6 și 9, care ajută la hidratarea părului, netezirea cuticulei și reducerea efectului de electrizare. Datorită structurii sale moleculare ușoare, uleiul este absorbit rapid de firul de păr fără a lăsa reziduuri.

Echipa Dyson Farming a implementat mai multe strategii pentru a se asigura că semințele recoltate conțin un echilibru optim de compuși benefici, testând peste 60 de varietăți de floarea-soarelui pentru a identifica pe cele mai bogate în ceramide naturale, efectuând testări regulate ale solului, echilibrând micronutrienții și monitorizând culturile în mod constant.

Pe lângă uleiul de floarea-soarelui, Dyson Oli7™ blend include alte șase uleiuri vegetale, fiecare selectat pentru proprietățile sale unice.

Dyson Omega™ hrănește și reface părul uscat, casant și fragil cu ajutorul Dyson Oli7™ blend. Activat de un complex de uleiuri fermentate prin biotehnologie, oferind îngrijire fără a îngreuna părul. Îmbogățit cu antioxidanți și ingrediente atent selecționate pentru protecție împotriva căldurii și deteriorării mecanice. Formulat fără siliconi, pentru o absorbție rapidă și o senzație lejeră. Oferă cuticulelor un strat protector care reține hidratarea și amplifică strălucirea. Se aplică pe părul uscat sau umed, cu mâinile, distribuind uniform de la mijlocul firului până la vârfuri.

Spray-ul leave-in – un produs multifuncțional 8-în-1 care hrănește, descurcă, netezește, reduce electrizarea, protejează împotriva căldurii și razelor UV, minimizează ruperea și hidratează părul și oferă cuticulelor un strat protector care îmbunătățește pieptănarea părului. Cu un mecanism de pulverizare ușor, a fost dezvoltat pentru o acoperire uniformă și controlată pe păr umed sau uscat și trebuie distribuit uniform folosind mâinile, o perie sau un pieptene.

O experiență senzorială: parfum și textură

Dyson este dedicat creării unor produse care oferă nu doar rezultate eficiente, ci și o experiență plăcută în utilizare. Gama de îngirjire Dyson Omega™ poartă un parfum atent compus din opt note distincte. Notele de vârf fructate de citrice efervescente, ceai verde și bergamotă creează un miros proaspăt și curat care reflectă textura lejeră a formulei. Notele florale de mijloc de iasomie și trandafir oferă o aromă sofisticată și reconfortantă pe măsură ce produsul se așază. În faza finală, note profunde de mosc, lemn de cedru și mușchi de stejar apar, lăsând un parfum discret, versatil, care reflectă și gama Dyson Chitosan™.