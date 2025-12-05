Rețeaua de socializare X amendată cu 120 de milioane de euro de Comisia Europeană în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale

Comisia Europeană a aplicat, vineri, o amendă în valoare de 120 de milioane euro rețelei de socializare X (fosta Twitter) pentru încălcarea obligațiilor sale în materie de transparență în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA), informează un comunicat de presă al executivului comunitar.

Printre încălcări se numără conceperea înșelătoare a ‘semnului său de verificare albastru’, lipsa de transparență a registrului său de publicitate și neasigurarea accesului cercetătorilor la datele publice. Potrivit Bruxelles-ului, utilizarea de către X a ‘marcajului albastru’ pentru ‘conturile verificate’ induce în eroare utilizatorii. Acest lucru încalcă obligația care le revine platformelor online în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale de a interzice practicile de proiectare înșelătoare în cadrul serviciilor lor. Pe X, oricine poate plăti pentru a obține statutul ‘verificat’ fără ca societatea să verifice în mod semnificativ cine se află în spatele contului, ceea ce îngreunează evaluarea de către utilizatori a autenticității conturilor și a conținutului cu care interacționează. Această înșelătorie expune utilizatorii la înșelătorii, inclusiv la fraude de uzurpare a identității, precum și la alte forme de manipulare de către actori rău intenționați.

De asemenea, Comisia precizează că registrul de publicitate al X nu îndeplinește cerințele de transparență și accesibilitate prevăzute în Regulamentul privind serviciile digitale. Registrele de anunțuri accesibile și ușor de căutat sunt esențiale pentru ca cercetătorii și societatea civilă să detecteze înșelătoriile, campaniile de amenințări hibride, operațiunile coordonate de informare și anunțurile publicitare false.

Totodată, rețeaua X nu își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale de a oferi cercetătorilor acces la datele publice ale platformei. De exemplu, condițiile de utilizare ale X interzic cercetătorilor eligibili să acceseze în mod independent datele sale publice, inclusiv prin răzuire. În plus, procesele X pentru accesul cercetătorilor la datele publice impun bariere inutile, subminând în mod eficient cercetarea privind mai multe riscuri sistemice în Uniunea Europeană.

‘Înșelarea utilizatorilor cu marcaje albastre, ascunderea informațiilor privind anunțurile publicitare și excluderea cercetătorilor nu își au locul online în UE. DSA protejează utilizatorii. DSA le oferă cercetătorilor posibilitatea de a descoperi potențialele amenințări. Actul legislativ privind serviciile digitale restabilește încrederea în mediul online. Prin prima decizie de neconformitate a Regulamentului privind serviciile digitale, X este considerat responsabil de subminarea drepturilor utilizatorilor și de eludarea responsabilității’, a declarat vicepreședinta executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen.

Rețeaua X are acum la dispoziție 60 de zile lucrătoare pentru a informa Comisia cu privire la măsurile specifice pe care intenționează să le ia pentru a pune capăt încălcării articolului 25 alineatul (1) din Regulamentul privind serviciile digitale, legate de utilizarea frauduloasă a marcajelor albastre. De asemenea, X are la dispoziție 90 de zile lucrătoare pentru a prezenta Comisiei un plan de acțiune care să stabilească măsurile necesare pentru a aborda încălcările articolului 39 și ale articolului 40 alineatul (12) din Regulamentul privind serviciile digitale, referitoare la registrul de publicitate și la accesul cercetătorilor la datele publice. Comitetul pentru servicii digitale va avea la dispoziție o lună de la primirea planului de acțiune al X pentru a-și da avizul. Comisia va avea la dispoziție încă o lună pentru a lua decizia finală și pentru a stabili o perioadă rezonabilă de punere în aplicare.