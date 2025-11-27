Rețeta de creștere a ChocoLand: suport internațional și investiții locale pentru mai multă ciocolată personalizată

După 15 ani de colaborare cu Whitakers Chocolates, ChocoLand intră într-o nouă etapă de expansiune. Preluarea producătorului britanic de către gigantul Bramble Foods și investițiile locale într-o unitate modernă de personalizare pregătesc terenul pentru un portofoliu diversificat și o creștere semnificativă a vitezei de livrare și procesare.

Pe măsură ce ciocolata personalizată devine un cadou tot mai apreciat de companii, ChocoLand își consolidează poziția de lider de piață. Businessul fondat de Alexandru Stoica în urmă cu 15 ani se află într-o perioadă de schimbări majore, alimentată atât de faptul că partenerul său tradițional, Whitakers Chocolates, este acum parte a unui grup uriaș, cât și de lucrările intense la noua unitate de depozitare și personalizare care avansează de la o lună la alta.

Cadou inspirat de sărbători

Ca importator unic al Whitakers Chocolates, compania condusă de Alexandru Stoica aduce pe piața locală produse cu o tradiție de peste 135 de ani, care se remarcă prin ingrediente naturale și standarde înalte de producție. Este vorba despre o ciocolată premium care se diferențiază prin câteva caracteristici esențiale: produsele sunt gluten-free și palm oil-free, aspecte din ce în ce mai importante pentru consumatorii conștienți de astăzi. „Nu este doar despre gust, ci despre o filosofie a calității – folosirea ingredientelor naturale, fără compromisuri”, subliniază Alexandru Stoica. Mai ales pentru perioada sărbătorilor, ChocoLand propune un concept unic pe piața românească: ciocolata premium într-o cutie personalizată, un produs care nu se găsește în retail. „Este vorba despre un cadou care comunică atenție, grijă și unicitate. Nu poți pune preț pe emoția pe care o creează un produs personalizat special pentru tine sau pentru compania ta”, explică antreprenorul. Spre deosebire de produsele standard din magazine, aceste cutii personalizate permit companiilor să transmită mesaje autentice, să își consolideze identitatea de brand și să creeze momente memorabile pentru angajați, parteneri sau clienți.

Noi oportunități

La începutul acestui an, Whitakers Chocolates a fost achiziționată de către Bramble Foods Group, unul dintre cele mai respectate grupuri alimentare din Marea Britanie. Această tranzacție strategică marchează un moment important nu doar pentru brandul britanic, ci și pentru partenerii săi, precum ChocoLand. „În luna octombrie ne-am întâlnit cu noii proprietari, iar discuțiile au fost extrem de încurajatoare. Perspectivele pentru piața din România și din Europa sunt foarte optimiste”, declară Alexandru Stoica. „Împreună vom încerca să extindem gama de produse și să oferim și mai multe variante de personalizare. De asemenea, explorăm posibilitatea de a intra în retail, pentru a ajunge la un public mai larg”, anunță antreprenorul. În paralel cu consolidarea parteneriatului internațional, ChocoLand avansează cu propriul proiect de expansiune, finanțat cu ajutorul fondurilor europene – în luna august a început construcția unei noi unități moderne de depozitare și personalizare în apropierea sediului actual din Filipeștii de Pădure, județul Prahova.