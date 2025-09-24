Revolut va investi 11,5 miliarde de euro și va crea 10.000 de locuri de muncă în următorii cinci ani

Fintech-ul britanic Revolut Ltd., care a cunoscut o creștere explozivă în ultimii ani, a anunțat marți că, în următorii cinci ani, va investi aproximativ 11,5 miliarde de euro la nivel mondial și, totodată, că intenționează să creeze 10.000 de noi locuri de muncă, dublându-și practic efectivele, transmite AFP.

Revolut, care în prezent are 65 de milioane de clienți la nivel mondial, și-a propus atingerea pragului de 100 de milioane de clienți până la jumătatea anului 2027, precum și extinderea în mai mult de 30 de piețe noi, până în 2030.

Fintech-ul nu și-a ascuns niciodată ambiția de a rivaliza cu giganții mondiali pentru a ‘crea o bancă internațională de prim rang’, a declarat directorul de servicii bancare de la Revolut, Sid Jajodia.

Pentru a susține aceste planuri de creștere, Revolut intenționează să investească peste 11,5 miliarde de euro în următorii cinci ani, ceea ce va conduce la crearea a peste 10.000 de locuri de muncă, la nivel global. Aceste planuri includ investițiile în regiunile cu o creștere susținută, respectiv circa 3,4 miliarde de euro în piața britanică, un miliard de euro în piețe din vestul Europei și în principal pentru viitorul hub din Franța și 500 de milioane de dolari în investițiile din Statele Unite (SUA). Investițiile vor contribui la creșterea constantă și a altor regiuni din Europa sau la lansarea operațiunilor în piețe noi din America Latină, APAC, Orientul Mijlociu.

Revolut Bank UAB este o bancă europeană licențiată, cu sediul central în Lituania, autorizată și supravegheată de Banca Lituaniei și de Banca Centrală Europeană (BCE). Lansată în 2015, în Regatul Unit, Revolut a oferit inițial schimburi valutare și transferuri de bani.

În România, aplicația financiară Revolut avea aproape 4,3 milioane de clienți retail, la finalul anului trecut, în creștere cu 28% față de anul anterior.